大陸點名3頑固台獨分子 鄭文燦：台灣與中國完全不一樣

針對大陸國台辦將行政院長蘇貞昌、立委院長游錫堃、外交部長吳釗燮列頑固台獨分子，可能影響企業對民進黨捐款? 桃園市長鄭文燦今天表示，北京政府顯然不了解台灣，在一個自由民主的社會，每個人都有主張政治意見的自由，他覺得台灣與中國最大的差距在這裡「真的完全不一樣」。

鄭文燦出席2021桃園三界爺文化祭之後，接受媒體採訪作上述說法。他表示，中國可以任意逮捕、任意限制、指控人，他覺得身為一個大國不應該有這樣的做法，顯示台灣跟中國真的是完全不一樣。

鄭文燦說，台灣民主不會因為中國的指責而有任何改變，台灣對保護自己的民主體制有很堅定的信念，蔡英文總統所講「四個堅持，互不隸屬」，他相信是目前主流共識，不會因為中國說三道四而影響台灣的路線。