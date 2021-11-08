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疫苗批號誤植議員稱巿民嚇到 柯文哲：庸人自擾
台北市長柯文哲今赴議會進行市政總質詢，由於台北市曾誤植疫苗批號，導致民眾一度誤以為打到過期的疫苗，議員林穎孟指出台北市的調查報導僅720字，質疑市府如何協助受害市民。台北市長柯文哲反問，這叫天下本無事傭人自擾之，台北市沒有人打到過期疫苗，為什麼要製造市民恐慌？
過期疫苗批號誤植事件，至少波及近500位民眾，揭露此事的林穎孟指出，台北市的調查報導僅720字，民眾看到覺得內容不夠詳細，她問柯，市府要如何主動告知，協助受害市民。
柯文哲表示，針對批號誤植，他親自主持過根本原因分析(RCA)，報告怎麼會只有720字，還有完整版的報告。這起事件批號確實key（鍵打)錯，但對市民來說沒有打到過期的疫苗，市民沒有實質損害，「難道是精神損害？」但是林穎孟主張，資訊應該由市府主動告知受影響的民眾。
柯文哲說，這很奇怪，就沒人打到過期疫苗，還要跟民眾講，這叫天下本無事庸人自擾之，台北市沒有人打到過期疫苗，本來就沒有事，做一個醫生無法理解這個意義，「為什麼要製造市民恐慌？」
林穎孟認為，市民有嚇到，市府就應該講清楚，否則市民都來找議員，再由議員轉達給市民，「出錯是台北市的醫院，不是我出錯。」
柯文哲認為，國家要簡單有效，本來就沒事，這沒有過期，在key的時候有打錯，系統會做出修正；不過他也允諾調查報告完整版會放在網路上，並提供諮詢電話替民眾解答。
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