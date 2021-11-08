今回凱道夜宿 羅智強：用119萬粉絲打臉民進黨

拚年底四大公投，國民黨台北市議員羅智強發起夜宿凱道，活動並擴大為「全台大夜宿」，上周末南下高雄、台南夜宿開講，羅智強今天晚間也會回到凱道夜宿，羅智強也在臉書宣布，他的粉絲數破119萬，「用119萬打臉民進黨嘲笑的力量」。

羅智強說，他啟動公投夜宿49天，民進黨看衰，綠媒冷嘲熱諷，幸好透過自媒體還是能傳達公投的信念，有熱心民眾自發性地到場支持，也有更多的朋友按讚羅智強，並訂閱94強Youtube頻道的粉絲數增加到119萬。

羅智強說，他看到這麼多公民，用線上支援的力量，力挺公投同意，實在非常感動，完成了高雄丶台南的宣講，今天晚上他會回到凱道繼續奮鬥，雖然今天氣溫明顯轉涼，「但有大家的支持，我一定挺得過去，繼續向120萬邁進！加油！」