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昔追加核四預算 政院：考量政局情勢非擁核

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院發言人羅秉成。圖／行政院提供
行政院發言人羅秉成。圖／行政院提供

針對外界質疑行政院長蘇貞昌2006年擔任閣揆時編列核四預算一事，行政院發言人羅秉成今天表示，民進黨無論在野還是執政，反核的立場始終一致。2000年民進黨首次執政時曾一度停建核四，但為考量當年朝小野大的政局情勢，並遵照相關大法官解釋的精神，始因匯率、利率、物價變動、工期延長及契約修訂等因素，追加核四預算。所謂「編列預算即為支持續建」的言論，均屬去脈絡化、罔顧歷史事實。

羅秉成指出，民進黨政府前於2000年甫執政時，因停止執行立院所通過的核四興建預算，經司法院大法官釋字第520號解釋認有程序瑕疵，未符憲政運作正常處置之道，國民黨、親民黨兩黨占絕對多數的立法院復依據該號大法官解釋，在2001年1月31日作成核四立即復工的決議，當年行政院對此項立法院決議並不接受，最後在同年2月13日由行政院長張俊雄與立法院長王金平簽署協議書，達成核四復工協議，立法院同時收回總統罷免案，政院並於隔日正式宣布核四廠工程復工。

羅秉成指出，蘇貞昌第一次擔任閣揆是在2006年，當年立法院第6屆立法委員共225席，其中國民黨79席、親民黨34席以及新黨1席，共114席，超過總席次的半數，該屆立委並選出國民黨籍立委王金平擔任院長，過去朝小野大的歷史眾所皆知。

羅秉成表示，在當時的政局氛圍，國民黨及親民黨籍立委於2006年6月間提出總統罷免案，該案雖因未通過三分之二法定門檻而未通過，但仍對台灣社會產生極大動盪，蘇貞昌考量當年政情局勢並為求政局穩定，尊重大法官解釋第520號解釋的精神，於同年8月間以匯率、利率、物價變動、工期延長及契約修訂等因素為由，追加核四預算。

羅秉成表示，不論從核四的起建至封存，支持興建核四、擁抱核能的始終是國民黨，而民進黨始終反對興建核四，相關新聞均可在立法院公報、網路上查閱得到。國民黨站在支持重啟核四的一方，應該勇敢向各界說明原由，而非去除脈絡、扭曲歷史事實和各政黨的立場。

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