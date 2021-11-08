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國民黨：朱立倫未提蔡英文幫林靜儀站台 總統府應道歉

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨黨主席朱立倫上午前往金門，上飛機前呼籲民進黨黨主席蔡英文別躲在讀稿機、發言人之後。記者蘇健忠／攝影
國民黨黨主席朱立倫上午前往金門，上飛機前呼籲民進黨黨主席蔡英文別躲在讀稿機、發言人之後。記者蘇健忠／攝影

關於總統府發言人張惇涵指國民黨主席朱立倫「造謠蔡總統為林靜儀站台」，國民黨文傳會主委凌濤駁斥，當時朱立倫是回應媒體提問蔡總統和林佳龍今天在中二選區合體的問題，並未提到為林靜儀站台，總統府發言人竟如此公然說謊、完全搞錯事實，總統府應該立刻向朱立倫道歉。

凌濤還原現場，上午媒體提問朱立倫：「蔡英文總統和交通部前部長林佳龍今天在中二選區合體，以及前立委陳柏惟也參加民進黨中二選區立委參選人林靜儀的陣營」的兩個個別問題，朱僅回應「總統真忙哦！」，並未說蔡總統幫林靜儀站台。

凌濤提醒，國民黨邀請蔡英文主席辯論公投議題，請不要忘記，離12月18日還有40天，國民黨會一起與台灣社會每天倒數，看到哪一天蔡總統才會終於「不躲了」站出來面對人民。

總統府發言人 朱立倫 林靜儀

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