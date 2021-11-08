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影／氣候峰會台灣日 蔡喊話：台應納入國際氣候危機行動
蔡總統七號以錄影方式，為「聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（UNFCCC COP26）台灣日活動」致詞，總統指出，在COVID-19疫情持續為全球帶來巨大挑戰時，全球氣候危機需要大家共同關注，並即時處理。蔡英文也宣示，台灣有意願跟能力與國際夥伴合作，實踐2050淨零排放的決心。蔡英文強調，台灣應被納入因應國際氣候危機的行動中，沒有任何國家能夠單獨解決這項危機，唯有團結，才能確保未來世代，擁有永續的環境。
外界也關注，這次台灣是否會如同世界其他40國一樣，提出非煤時間表，降低燃煤發電？對此，環保署副署長沈志修表示，只要再生能源占比能夠提升，燃煤就會逐步被取代。行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫則希望在明年初能提出初步版本，但需要經過與社會對話，所以不會很快定案。
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