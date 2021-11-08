影／氣候峰會台灣日 蔡喊話：台應納入國際氣候危機行動

一聲聲尖叫的哀號從寵物外出籠內傳出，10月17日虎斑貓「茶茶」在蘆洲遭到黎姓飼主虐待，除了拿傘、棍子追打茶茶外，最後更將牠關在外出籠內用剛煮好的滾水澆灌，只為了逼迫主要照顧茶茶的前女友復合返家，引發輿論譁然。茶茶之死，凸顯了國內虐待動物定罪率、刑責過低的問題，更可見到動物虐待與家庭暴力的高相關性。...

2021-11-08 14:37