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軍公教調薪跟不上通膨? 鄭文燦：輸入性通膨央行會注意

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
明年軍公教調薪4%藍營質疑調幅跟不上通膨，桃園市長鄭文燦（左一） 說明。記者曾增勳／攝影
明年軍公教調薪4%藍營質疑調幅跟不上通膨，桃園市長鄭文燦（左一） 說明。記者曾增勳／攝影

針對媒體問及行政院長蘇貞昌宣布明年軍公教調薪4%是25年來最高，藍營質疑調薪幅度跟不上通膨。桃園市長鄭文燦今天上午表示，基本工資年年調高、軍公教也連續2次調薪，這是必要的，台灣要注意的是輸入性通膨，會造成房價、物價上漲，央行和行政院一定會注意到通膨的問題。

鄭文燦表示，馬英九總統執政時代，軍公教及基本工資的調薪，做得並不多，這幾年政府慢慢形成一個共識，就是經濟發展的成果要全民共享，基本工資年年調高、軍公教也連續2次調薪，這是必要的。

他說，這次調薪4%有助於整個薪資水準提高，國民黨過去執政時代，只是喊口號，蔡英文總統和蘇院長為軍公教調薪，這是正確的，他非常支持，調薪就是為反映軍公教的貢獻及目前生活負擔，他相信軍公教調薪之後，民間也會有一波調薪趨勢，希望大家用正面看待。

軍公教 通膨 基本工資

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