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民進黨徵召桃園市長傳有口袋名單 鄭文燦駁斥「謠言」
民進黨中執會通過六都徵召，針對宣布參加桃園市長初選的前立委鄭寶清、彭紹瑾、黃適卓3人希望有民調或初選方式，桃園市長鄭文燦今天上午表示，中執會已通過六都採取徵召，徵召仍需要徵召辦法，經由中執會通過，黨主席提名，同意權也在中執會，這是符合民進黨的傳統。
鄭文燦表示，中執會通過六都徵召，由黨主席提名，徵召的標準，應該會綜合考慮，包括各候選人的民意基礎，徵召並不排除任何人，所以有意願競選桃園市長的4位人選（鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾、鄭運鵬），「我想都是整個徵召考量名單範圍之一」。
針對媒體問及外界覺得中央可能比較屬意鄭運鵬，鄭文燦表示，這是造謠，「中央沒有口袋名單，我也沒有口袋名單」，4位人選甚至更多人選，中央可以綜合考慮，事實上徵召雖是由黨主席徵召，仍要中執會同意，一樣要通過黨內多數支持，民進黨是一個有智慧的政黨，會用最好的方法來產生人選。
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