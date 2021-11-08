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民進黨徵召桃園市長傳有口袋名單 鄭文燦駁斥「謠言」

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
針對中執會通過六都徵召，中央是否屬意人選，桃園市長鄭文燦（左一）駁斥謠言，表示沒有口袋名單。記者曾增勳／攝影
針對中執會通過六都徵召，中央是否屬意人選，桃園市長鄭文燦（左一）駁斥謠言，表示沒有口袋名單。記者曾增勳／攝影

民進黨中執會通過六都徵召，針對宣布參加桃園市長初選的前立委鄭寶清、彭紹瑾、黃適卓3人希望有民調或初選方式，桃園市長鄭文燦今天上午表示，中執會已通過六都採取徵召，徵召仍需要徵召辦法，經由中執會通過，黨主席提名，同意權也在中執會，這是符合民進黨的傳統。

鄭文燦表示，中執會通過六都徵召，由黨主席提名，徵召的標準，應該會綜合考慮，包括各候選人的民意基礎，徵召並不排除任何人，所以有意願競選桃園市長的4位人選（鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾、鄭運鵬），「我想都是整個徵召考量名單範圍之一」。

針對媒體問及外界覺得中央可能比較屬意鄭運鵬，鄭文燦表示，這是造謠，「中央沒有口袋名單，我也沒有口袋名單」，4位人選甚至更多人選，中央可以綜合考慮，事實上徵召雖是由黨主席徵召，仍要中執會同意，一樣要通過黨內多數支持，民進黨是一個有智慧的政黨，會用最好的方法來產生人選。

桃園 民進黨 鄭文燦

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