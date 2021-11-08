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被指三中案成立上訴戰情室 北檢：與事實不符

中央社 / 台北8日電

媒體報導，媒體人趙少康在臉書表示，台北地檢署於前總統馬英九三中案獲判無罪後，成立「上訴戰情室」，非要置馬英九死地不可。北檢今天表示，報導純屬臆測，與事實不符。

中國時報報導， 趙少康在臉書上表示，北檢在馬獲判無罪後，急急把第二辦公室面積1.5坪的影印間，改成「三中戰情室」，根本就是「上訴馬英九戰情室」。好像跟馬英九有什麼深仇大恨，非要置馬英九於死地不可。另有媒體以「三中案拚上訴 檢5大理由挑戰馬英九無罪判決」為題報導北檢上訴理由。

北檢今天發布新聞稿指出，台北地方法院於10月27日對三中交易等案做第一審宣判，北檢迄今尚未收到判決書，有待收到判決後再審慎研議是否上訴，請外界勿過度揣測研議結果及方向，以保留辦案空間。

北檢表示，報導內所謂「急急把第二辦公室面積1.5坪的影印間，改成三中戰情室」等內容，純屬媒體自行臆測，與事實不符。

馬英九 趙少康 三中案

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