聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／再選六都市長？林佳龍鼓勵人才出來：我目前沒規畫
交通部前部長林佳龍卸任後沈潛迄今，近日同意出任台中立委補選參選人林靜儀的競選總部主委。外傳林佳龍會再戰六都市長選戰，林佳龍今天表示，「我個人目前沒有其他規畫」，鼓勵優秀人才勇於爭取服務機會。
蔡英文總統今早出席大肚山產業跨域創新高峰論壇，林佳龍率先致詞，蔡英文隨後上台表示，大肚山產業創新基金會榮譽董事長，也就是前交通部長林佳龍，非常熟產官學研各界，期待他扮演更積極角色。
林佳龍自交通部長卸任後，外界關注林佳龍下一步動向。傳出要再參選台中市長，被規畫參選新北市長、台北市長等，不過林佳龍都未正面回應。
林佳龍今受訪表示，他目前正展開「光合之旅」，透過20年從政累積的經驗、資源，幫助更多人，到社會各界尋找光、傳遞光、成為光，一系列計畫已規畫好到明年初。
林佳龍說，擔任林靜儀競選總部主委，這是意外的發展，希望選舉能找出好的人才；他目前展開傾聽、請益之旅，其他部分「我個人目前沒有其他規畫」。
針對台中市長部分，林佳龍說，他已經擔任過台中市長，市長任內全力以赴，有優秀人才希望能爭取服務機會，他都加以鼓勵，「成功不必在我，成功一定有我」。
林佳龍說，他在台中耕耘17年，參選過、勝選過也敗選過，這是很好實現理想、磨練的機會，有適合的人才，他都很鼓勵要勇於爭取為民服務機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言