影／再選六都市長？林佳龍鼓勵人才出來：我目前沒規畫

交通部前部長林佳龍卸任後沈潛迄今，近日同意出任台中立委補選參選人林靜儀的競選總部主委。外傳林佳龍會再戰六都市長選戰，林佳龍今天表示，「我個人目前沒有其他規畫」，鼓勵優秀人才勇於爭取服務機會。

蔡英文總統今早出席大肚山產業跨域創新高峰論壇，林佳龍率先致詞，蔡英文隨後上台表示，大肚山產業創新基金會榮譽董事長，也就是前交通部長林佳龍，非常熟產官學研各界，期待他扮演更積極角色。

林佳龍自交通部長卸任後，外界關注林佳龍下一步動向。傳出要再參選台中市長，被規畫參選新北市長、台北市長等，不過林佳龍都未正面回應。

林佳龍今受訪表示，他目前正展開「光合之旅」，透過20年從政累積的經驗、資源，幫助更多人，到社會各界尋找光、傳遞光、成為光，一系列計畫已規畫好到明年初。

林佳龍說，擔任林靜儀競選總部主委，這是意外的發展，希望選舉能找出好的人才；他目前展開傾聽、請益之旅，其他部分「我個人目前沒有其他規畫」。

針對台中市長部分，林佳龍說，他已經擔任過台中市長，市長任內全力以赴，有優秀人才希望能爭取服務機會，他都加以鼓勵，「成功不必在我，成功一定有我」。