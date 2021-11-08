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影／問補選顏寬恒只說謝謝 記者喊這一句他停下腳步
台中市二選區立委補選明年一月9日投票，民進黨已徵召前立委林靜儀參選，國民黨至今未確定人選，呼聲最高的前立委顏寬恒未宣布自己是否參選，他今天出現在台中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心開工典禮，媒體追問他是否參選，顏寬恒只微笑說「謝謝」，最後要離開現場時，有記者大喊一句「市長（前台中市長林佳龍）說你如果參選，是輸不起？」顏聽到後停下腳步，回頭欲言又止，最後一樣沒回應。
顏寬恒今天參加沙鹿活動，他到場受到關注和歡迎，因為沙鹿是顏家的主場，顏寬恒的妹妹台中市副議長顏莉敏先到場，媒體追問她，顏家是否參選二選區立委補選，她不回應。
顏寬恒隨後到，媒體改追問顏寬恒，目前計畫，是否要參加補選？顏寬恒只說「謝謝」，沒直接回應記者問題，他熱情和現場民眾打招呼，握手，也蹲下來傾聽民眾的說話。
顏寬恒在場幾乎逐一和每個人握手，有人對他喊加油，他都微笑回應說謝謝，現場有如他即將參選態勢，他也主動上前向台中市長盧秀燕問候握手，在燒香參拜儀式中，他和顏莉敏被安排站在盧秀燕左右二側，最後再和來賓們共同主持動土典禮並合影。
活動前，媒體已事先告知台中市新聞局人員，要訪問盧秀燕有關中二選區立委補選問題，活動結束，盧不願受訪而離開，顏寬恒也快步離開時，媒體再度追訪，他一樣不回應補選問題，最後有記者喊一句：「前市長林佳龍說如果你參與罷免又參選，是輸不起」，顏寬恒聽到這句話時稍停下腳步，回頭看了記者，似乎短暫思考立即上車。
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