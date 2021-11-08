中共清大辦公室竊取高科技機密？蘇貞昌：中國謀我日急

媒體報導中共在清華大學成立新竹辦公室攬才，有意竊取台灣高科技機密，行政院長蘇貞昌上午表示，中國謀我日急，利用各種手段製造混亂、竊取資料，國人要注意自己的國家自己救，處處防禦，同時也會要求各機關單位注意此事。

自由時報報導，國安單位掌握，台灣清華大學校友會與中國廈門市政府、北京清華大學共設「清華海峽研究院」，在未經官方許可下，違法於新竹清大校內設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，為其總部在台從事技術研發、攬才、投資等業務，涉違反兩岸人民關係條例。清大對此表示，此機構不屬於校方，未曾知悉或參與運作。

蘇貞昌上午南下台南參加國立台灣歷史博物館升格儀式時表示，中國謀我日急，隨著國力的增強大秀武力，不僅飛機繞台、船艦騷擾不斷，更利用各種滲透的手段製造混亂、竊取資料，國人要注意自己的國家自己救，大家要處處防禦滲透破壞與不軌。