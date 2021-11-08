嗆購AZ即期理由白痴 柯文哲嗆莊人祥：他是智商不到70？
中央自購59.4萬劑AZ疫苗抵台，效期卻僅約1個月，引發熱議，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨表示，因國際間疫苗供貨不穩定，交貨時程較難確定，強調可在效期內接種完畢，才接受這批疫苗。台北市長柯文哲今天嗆，「有時候我都希望我很笨，聽不懂講什麼，但一聽就很離譜」，「昨天聽莊人祥在講，他是智商不到70嗎？白痴的理由。」
對於中央採購即期疫苗，柯文哲妻子陳佩琪昨天也在臉書嗆中央，表示別在11月中以後全丟來北市，然後打不完再喊北市施打不力。柯文哲今天也重砲批評中央採購疫苗，「就是認錯就好，怎麼囉哩八唆講那麼多幹什麼？」
柯文哲說，常常是這樣，「有時候我都希望我很笨，聽不懂在講什麼」，但一聽就知道很離譜，想想看，若疫苗供應不足，所以一出廠就被買走，怎麼會是快到期？
柯嗆，他昨天聽到莊人祥在講，他是智商不到70嗎？要找理由也要找好一點的，一聽怎麼講這麼白痴的理由，如果是疫苗供應不足，工廠一出來就被全世界搶光，怎麼是快到期，就是認錯就好，怎麼囉哩八唆講那麼多幹什麼？
疫情快報
▪【疫情專題】11月7日0本土、0死亡 境外確診增4例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言