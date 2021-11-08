影／三市長反核四重啟 民進黨要國民黨再想想

民進黨立法院黨團上午舉行記者會回應輿情，針對國民黨公投案主張四個同意，民進黨團指出光核四公投就有三位首長不同意，要國民黨仔細想想公投案的立場。

立委劉世芳表示，新北市市長侯友宜及宜蘭縣縣長林姿妙皆反對核四，而台中市市長盧秀燕雖奇怪的喊出拒絕核四興建於台中，但也表態不同意核四，立委蔡適應則要求國民黨主席朱立倫不要忘記過去擔任地方首長時反對核四的立場。 民進黨立法院黨團上午舉行記者會回應輿情，針對國民黨公投案主張四個同意，民進黨團指出光核四公投就有三位首長不同意，要黨主席朱立倫看看黨內聲音。記者曾原信／攝影 民進黨立法院黨團上午舉行記者會回應輿情，針對國民黨公投案主張四個同意，立委蔡適應（圖）指出黨主席朱立倫過去反對核四，如今又同意，令人質疑。記者曾原信／攝影

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