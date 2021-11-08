快訊

新購EMU900型「最美區間車」今傳漏水 台鐵證實：檢修中

台積電遇到對手了！這二間公司薪水力壓護國神山

總統府回應朱立倫：不依事實說話的人 沒有辯論意義

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文（中）總統今早前往台中參加出席「台灣國立大學系統啟動典禮」。記者陳秋雲/攝影
蔡英文（中）總統今早前往台中參加出席「台灣國立大學系統啟動典禮」。記者陳秋雲/攝影

國民黨主席朱立倫今早受訪被問到怎麼看蔡英文總統和交通部前部長林佳龍今天在中二選區合體，以及前立委陳柏惟也參加民進黨中二選區立委參選人林靜儀的陣營？他回應，「總統真忙喔！」總統府隨即大動作澄清，今天蔡總統到台中的兩個行程都是公務，沒有選舉站台。

總統府發言人張惇涵表示，這是不折不扣的謊言，總統在場時，林靜儀根本不在現場，在場的許多媒體也可證明。總統府真的很忙，一大早就要忙著澄清朱立倫的謊言。

張惇涵表示，今天上午，蔡總統赴台中出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」，參加論壇的多是中台灣著名且重要的產業代表，也有投入「口罩國家隊」的防疫英雄。隨後，總統前往中興大學，出席「台灣國立大學系統啟動典禮」，現場則是有11所國立大學代表在場。

張惇涵表示，這兩個行程，一個是產業界討論智慧製造、交通科技與數位醫療的產業論壇，一個則是整合國立大學資源的重要高教政策；這兩個行程都是公務，沒有選舉站台。

朱立倫近日要求和蔡總統辯論，張惇涵今天也表示，「從朱主席上任以來，已經多次說謊、散布假訊息。從自己否認說過美豬是毒豬、移花接木蔡總統說的話，到今天造謠蔡總統為林靜儀站台。張惇涵呼籲朱主席，發言應該要基於事實，發言前也應該搞清楚事實。而跟不依據事實說話的人，沒有辯論的意義。」

張惇涵 總統府發言人 朱立倫

延伸閱讀

朱立倫強調挺核四 再喊話蔡英文出來辯論別躲

朱立倫叫戰蔡英文辯論公投 綠委：先找侯友宜辯核四

國民黨：蔡英文若敢出席公投說明會 朱立倫當然迎戰

朱立倫變卦不參加公投說明會 民進黨：臨陣脫逃

相關新聞

影／暗藏「中共在地協力者」？藍營：抹紅是民進黨專長

根據國防部送交立法院「訂定境外網路心戰作為守則」、「國軍反制中共認知作戰作為」共2份的書面報告中指出，中共透過外宣、粉紅...

軍公教加薪4% 人事總處：主管、專業加給都會調

行政院核定111年度軍公教人員待遇調升4%，行政院人事行政總處人事長施能傑今天說，包括公務員、警消的專業加給及教師的學術...

退將夏瀛洲言論 邱太三：不智與不當

大陸委員會主任委員邱太三今天表示，退役將領夏瀛洲的言論不智、不當，應該遭受人民唾棄。至於是否取消夏瀛洲終身退休俸，邱太三...

中共複合式對台施壓 邱太三：持續關注因應

大陸委員會主委邱太三今天表示，當前中國大陸面臨內外部政經濟情況挑戰，研判將持續採取「複合式」對台施壓策略，政府將持續關注...

總統府回應朱立倫：不依事實說話的人 沒有辯論意義

國民黨主席朱立倫今早受訪被問到怎麼看蔡英文總統和交通部前部長林佳龍今天在中二選區合體，以及前立委陳柏惟也參加民進黨中二選...

【圖輯】照片看歷史／35年前表演藝術獎「三傑」 賴聲川、林懷民、郭小莊成今日巨擘

「傑出表演藝術獎」頒獎典禮，1986年11月8日在台北國賓飯店舉行。 三位得獎人與代表郭小莊、林懷民、賴聲川分別自教育部長李煥、文工會主任宋楚瑜、東區扶輪社前總監黃其光手中，接獲象徵至高榮譽的獎座，並發表得獎感言。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。