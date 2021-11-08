總統府回應朱立倫：不依事實說話的人 沒有辯論意義

國民黨主席朱立倫今早受訪被問到怎麼看蔡英文總統和交通部前部長林佳龍今天在中二選區合體，以及前立委陳柏惟也參加民進黨中二選區立委參選人林靜儀的陣營？他回應，「總統真忙喔！」總統府隨即大動作澄清，今天蔡總統到台中的兩個行程都是公務，沒有選舉站台。

總統府發言人張惇涵表示，這是不折不扣的謊言，總統在場時，林靜儀根本不在現場，在場的許多媒體也可證明。總統府真的很忙，一大早就要忙著澄清朱立倫的謊言。

張惇涵表示，今天上午，蔡總統赴台中出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」，參加論壇的多是中台灣著名且重要的產業代表，也有投入「口罩國家隊」的防疫英雄。隨後，總統前往中興大學，出席「台灣國立大學系統啟動典禮」，現場則是有11所國立大學代表在場。

張惇涵表示，這兩個行程，一個是產業界討論智慧製造、交通科技與數位醫療的產業論壇，一個則是整合國立大學資源的重要高教政策；這兩個行程都是公務，沒有選舉站台。

朱立倫近日要求和蔡總統辯論，張惇涵今天也表示，「從朱主席上任以來，已經多次說謊、散布假訊息。從自己否認說過美豬是毒豬、移花接木蔡總統說的話，到今天造謠蔡總統為林靜儀站台。張惇涵呼籲朱主席，發言應該要基於事實，發言前也應該搞清楚事實。而跟不依據事實說話的人，沒有辯論的意義。」