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【專家之眼】蔡公投呼叫蔡賴皮：還我公投

聯合報 / 陳一新/淡江大學榮譽教授
民主進步黨「4個不同意、台灣更有力」公投說明會登場，由兼任民進黨主席的總統蔡英文出席宣講，蔡強調既要落實「非核家園」，則「重啟核四」就不是政策選項。記者黃純益／攝影
民主進步黨「4個不同意、台灣更有力」公投說明會登場，由兼任民進黨主席的總統蔡英文出席宣講，蔡強調既要落實「非核家園」，則「重啟核四」就不是政策選項。記者黃純益／攝影

蔡英文總統四日表示，既要落實「非核家園」，則「重啟核四」就不是政策選項。此外，她並用「美豬」這個名詞代替「萊豬」，意圖魚目混珠，將反對含高萊劑「美豬」的政黨、民團與人民，一律打為「反美」份子。

蔡英文的談話充分顯示，提出「四個不同意」的她，對十二月十八日「四大公投」的結果，並沒有多大把握與信心，才説一些五四三的話，為自己不尊重公投結果預留空間。

其實，蔡英文有關「重啟核四不是政策選項」的談話，就彰顯她對公投的認知，不是非常膚淺，就是故意裝傻，完全對不起一生推動公投不遺餘力、有「蔡公投」之稱的已故民進黨立委蔡同榮。蔡同榮深信公投可補代議民主政治之不足。遂窮一生之力推動公投，而贏得「蔡公投」的尊稱。

公投的目的既然是補強國會的功能，只要是依法提出並跨過門槛的公投議題，自然就是「政策選項」之一，由公民投票決定是否通過，而不是領導人說了算。即使公投議題通過，也不是法律，只是立法原則。一位有擔當的國家領導人必須根據公投結果，負責推動立法，所以透過公民投票通過的公投議題，又被稱之為「太上法」，領導人若是拒絕推動立法，即使是「太上法」也「徒法不足以自行」。

由於我國的公投法對無意推動公投結果的國家領導人，並沒有任何罰則，因此在法律上是沒有任何責任的，但卻會被人民貼上「不尊重公投結果領導人」的標籤，而且一輩子洗刷不掉。在不尊重公投結果方面，蔡英文可是有前科的。2018年，「挺核公投」與「反同婚公投」都過關，但蔡英文就是置之不理，繼續推動「非核家園」與挺同性戀結婚的政策，她也因此被很多人認為是「耍無賴」。

蔡英文不僅會在「重啟核四公投」賴皮，恐怕也會在「反萊豬公投」、「反興建三接公投」等公投議題上耍無賴。在「反萊豬公投」上，蔡英文與行政院長蘇貞昌明顯欺騙人民。蘇貞昌一再在立法院騙稱不開放萊豬，怎麼進《全面進步跨太平洋夥伴協議》（CPTPP），已被有骨氣的外交部官員公開打臉。蔡英文更是蓄意將「萊豬」説成「美豬」，為「反萊豬」的反對黨、民團與人民扣上「反美」的大帽子。

「公投綁大選」曾是民進黨的重要主張。陳水扁總統還利用「公投綁大選」與「子彈門事件」讓自己連任。但蔡英文執政後，擔心在野黨如法泡製，遂千方百計加以反對，完全沒有民主風度，也可算是另一種「耍無賴」或「賴皮」。

蔡英文一生善於造假作偽，早已沒有任何誠信可言。但是，她如此不尊重公投結果，卻充分顯示她對黨內先進同志蔡同榮的不尊重。蔡公投地下有知，恐怕也會跳出來呼叫蔡英文：「還我公投」！

公投 蔡英文 萊豬

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