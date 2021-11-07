尼加拉瓜大選 外交部：將推動與尼國新政府的合作

尼加拉瓜7日舉行總統大選，總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）在選前逮捕批評者等作為遭不少民主政府批評，傳美國可能進一步對奧蒂嘉政府實施制裁與外交施壓。我外交部今表示，已注意到國際社會對尼國的關切，並重申民主是國際社會成員共同遵守的普遍原則。

外交部指出，我國政府一向支持友邦人民依法透過選票所直接選舉的政府，未來也將持續秉持踏實外交、互惠互利的原則，推動與尼國新政府的合作，為兩國人民創造最大的福祉。

外交部表示，尼加拉瓜是我國重要的友邦，兩國邦誼深厚久遠，尼國長期以來堅定支持我國際參與推案，展現兩國關係密切友好。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深副總裁朗德（Daniel Runde）6日撰文指出，美國、美國的西半球鄰居、世界上幾十個國家將不會承認這次選舉，在這場「騙局」之後，美國和其他國家應該採取一些措施，讓奧蒂嘉政府承受後果。

朗德認為，其他國家正在關注美國如何處理尼加拉瓜選舉，如果奧蒂嘉政府在選後不會面臨任何後果，這將向全球其他獨裁者發出信號，表明尼加拉瓜具有破壞民主的「成功」模式。

路透近日引述美國官員說法報導指出，美國正與國際夥伴合作制定新的制裁措施，將在選後對奧蒂嘉政府實施；但一些分析人士質疑制裁的作用，認為尼加拉瓜若日益遭受國際孤立，最終可能促使奧蒂嘉政府更靠向中國大陸與俄羅斯等美國的競爭對手。

路透等外媒報導，75歲的奧蒂嘉將尋求第4個總統任期，為連任，今年已逮捕多位批評者與可能形成挑戰的參選人。美國國務院指奧蒂嘉因擔心敗選而展開一連串不民主、專制權威的舉動，選舉流程已失去所有可信度；美國聯邦眾議院近日通過一項立法，大幅增加對奧蒂嘉政府的外交壓力。