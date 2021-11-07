日本新外相「傾中」？謝長廷：日本重視台海和平安全

日媒報導日本首相岸田文雄預計任命前文部科學大臣林芳正擔任外務大臣，由於林芳正現為「日中友好議員聯盟」會長，因此被認為是親中派議員；我駐日代表謝長廷表示，若國際大環境和日本民情沒有太大變化，台日關係也不致有影響。

謝長廷並指出，林芳正的經歷豐富，曾擔任防衛大臣、文部科學大臣、農林水產省大臣等要職，各種政策都嫻熟，其中擔任農林水產大臣期間較長，時間從311地震的第二年開始，總共近三年，「對於東北食品相關的問題，了解應該很深入。」

謝長廷今在臉書指出，昨天報導岸田任命林芳正為新的外務大臣，今天的媒體報導他是日中友好議員聯盟的會長，不少台灣人在問他是不是傾中？會不會影響台日關係？

謝長廷說，基本上，林芳正是山口縣出身；山口縣和台灣在歷史有深厚淵源，該縣其他選區當選的眾議員如安倍晉三、岸信夫都是台灣好朋友，日本外交戰略重視台灣海峽的和平安全，是重要夥伴，如果國際大環境和日本民情沒有太大變化，台日關係也不致有影響。前些日子曾偕同山口縣轄區的新任陳銘俊處長去向他表敬訪問，在談話中感覺對台灣還滿友善的，有些看法是多慮了。