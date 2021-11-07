快訊

餐券「1張10萬」仍完售！晶華2天賣4000萬成旅展餐券王

民進黨六都提名採徵召 宣布桃園市長初選3人說話了

民進黨六都首長全由主席徵召？ 學者：沒人這樣做

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
學者怒批蔡英文將地方首長提名權一把抓是「獨裁」、「專斷」。圖／聯合報系資料照片
學者怒批蔡英文將地方首長提名權一把抓是「獨裁」、「專斷」。圖／聯合報系資料照片

民進黨中執會通過2022地方首長提名草案，將於 14 日交由全代會審查，若通過，民進黨六都首長候選人將全由總統兼黨主席蔡英文徵召，黨內隨即傳出反彈聲浪，批評此一草案已「沒收黨內民主」。學者施正鋒受訪時更直呼，「沒有這樣的啦！」稱蔡英文獨裁、專斷。然而師大教授曲兆祥認為，此一草案確與民主趨勢有悖，但也不能說是專斷。

僅屆滿縣市辦初選

民進黨中執會於 3 日通過 2022 直轄市與縣市長提名特別條例草案，「直轄市長候選人」由黨主席依徵召辦法提名、經中執會通過後徵召；「非直轄市，由民進黨執政，且連任屆數尚未屆滿」者，由主席提名經中執會通過後徵召；「非直轄市，且非民進黨執政」者，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由主席提名經中執會通過後徵召；「執政任期兩屆屆滿」者，則將辦理提名初選。

該草案將於 14 日交由全代會討論；待全代會通過，會成為民進黨處理明年直轄市縣市長提名的依據，若全代會14日通過此辦法，六都市長由主席依徵召辦法提名，經中執會通過後徵召；執政任期將屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣，則將辦初選。

黨內已有雜音

然而，正國會派中常委陳茂松在中執會後對媒體大罵秘書長林錫耀，稱其「王×蛋」、瞞上欺下，沒收黨內民主，本次提案一過，全台灣只剩5%可以舉辦初選，當天所有正國會的委員則全數缺席，不願意為此一草案背書，更提出一份各縣市黨部主委、總計 15 人的連署書，呼籲民進黨縣市長提名應「全面回歸初選制度」。

然而，民進黨發言人顏若芳隨後回應強調，民進黨提名機制一定會經由黨內民主程序後決定，絕非一人決策，盼外界不要扭曲、抹黑，她更表示，提名制度行之有年，最重要的目標是為了找出最適合的候選人代表本黨參選，贏得勝選

學者直批專斷

對於中執會通過的草案，東華大學教授施正鋒直言，只要是民主國家，「沒有這樣的啦！」黨內初選等民主投票規範都是有防弊機制存在的，蔡英文此舉「根本是武則天，出來亂的嘛」、「沒有人這麼獨裁、這麼專斷的」，且在蔡英文做為總統的用人權力下，全代會根本不可能否決此項草案，民眾明年可能還是會在兩岸議題考量下，含淚投給民進黨。

但曲兆祥認為，單以本次草案就評斷民進黨專制，「有些言過其實」，他指出，由黨主席指派候選人並不是沒有，只是「與現在大多將決定權交給基層黨員的民主潮流不同」，且蔡英文此舉也代表著民進黨黨內對於提名的競爭非常激烈，才利用本次草案，達到表面上團結政黨的目的。

此外，曲兆祥進一步指出，本次草案對蔡英文來說，可說是一場「豪賭」，一來對民進黨的形象有損、將導致黨內鬥爭也將走向檯面下，二來若草案遭到全代會否決，「代表著蔡英文的跛腳期提早到來」，「本次草案導致的政黨形象受損會對選民意願產生影響，但不會是決定性因素」，關鍵還是在於候選人的能力。

【更多精采內容，詳見

民進黨 蔡英文

延伸閱讀

國民黨公投說明會換人 朱立倫改向蔡英文下戰帖

相關新聞

日本新外相「傾中」？謝長廷：日本重視台海和平安全

日媒報導日本首相岸田文雄預計任命前文部科學大臣林芳正擔任外務大臣，由於林芳正現為「日中友好議員聯盟」會長，因此被認為是親...

王國材且戰且走政策 挨批先射箭再畫靶

交通部長王國材近日攻占新聞版面，從高鐵延伸宜蘭站選址、基隆捷運路線，到環島高鐵、防疫旅館等議題，屢屢提出想法與夢想時，隨即被發現政策未經審慎評估就喊出口，連部會幕僚都不知情，只能悶著頭稱使命必達。專家認為攸關納稅人權益的重大政策，都採且戰且走與只講政治不講專業的態度，讓民眾無所適從，造成更大的困擾。

民進黨六都首長全由主席徵召？ 學者：沒人這樣做

民進黨中執會通過2022地方首長提名草案，將於 14 日交由全代會審查，若通過，民進黨六都首長候選人將全由總統兼黨主席蔡英文徵召，黨內隨即傳出反彈聲浪，批評此一草案已「沒收黨內民主」。學者施正鋒受訪時更直呼...

民進黨全代會14日登場 2022提名條例是重頭戲

民進黨全代會14日在台北國際會議中心登場，重頭戲是通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例；民進黨人士說，基層各地對公投...

再嗆新竹合併因人設事 柯文哲：民進黨低估人民智慧

台北市長柯文哲日前接受專訪，批新竹縣市合併是很壞的政治操作，但不能低估民進黨無恥程度。柯今天下午到新竹市參加民眾黨辦的公...

影／遭列台獨頑固分子 蘇貞昌：中國比民國初年更野蠻

大陸國台辦證實將行政院長蘇貞昌列名「台獨頑固分子」，將實施懲戒、終身追究刑事責任。蘇貞昌今日受訪時表示，當初袁世凱稱帝，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。