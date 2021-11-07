民進黨六都首長全由主席徵召？ 學者：沒人這樣做

民進黨中執會通過2022地方首長提名草案，將於 14 日交由全代會審查，若通過，民進黨六都首長候選人將全由總統兼黨主席蔡英文徵召，黨內隨即傳出反彈聲浪，批評此一草案已「沒收黨內民主」。學者施正鋒受訪時更直呼，「沒有這樣的啦！」稱蔡英文獨裁、專斷。然而師大教授曲兆祥認為，此一草案確與民主趨勢有悖，但也不能說是專斷。

僅屆滿縣市辦初選

民進黨中執會於 3 日通過 2022 直轄市與縣市長提名特別條例草案，「直轄市長候選人」由黨主席依徵召辦法提名、經中執會通過後徵召；「非直轄市，由民進黨執政，且連任屆數尚未屆滿」者，由主席提名經中執會通過後徵召；「非直轄市，且非民進黨執政」者，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由主席提名經中執會通過後徵召；「執政任期兩屆屆滿」者，則將辦理提名初選。

該草案將於 14 日交由全代會討論；待全代會通過，會成為民進黨處理明年直轄市縣市長提名的依據，若全代會14日通過此辦法，六都市長由主席依徵召辦法提名，經中執會通過後徵召；執政任期將屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣，則將辦初選。

黨內已有雜音

然而，正國會派中常委陳茂松在中執會後對媒體大罵秘書長林錫耀，稱其「王×蛋」、瞞上欺下，沒收黨內民主，本次提案一過，全台灣只剩5%可以舉辦初選，當天所有正國會的委員則全數缺席，不願意為此一草案背書，更提出一份各縣市黨部主委、總計 15 人的連署書，呼籲民進黨縣市長提名應「全面回歸初選制度」。

然而，民進黨發言人顏若芳隨後回應強調，民進黨提名機制一定會經由黨內民主程序後決定，絕非一人決策，盼外界不要扭曲、抹黑，她更表示，提名制度行之有年，最重要的目標是為了找出最適合的候選人代表本黨參選，贏得勝選

學者直批專斷

對於中執會通過的草案，東華大學教授施正鋒直言，只要是民主國家，「沒有這樣的啦！」黨內初選等民主投票規範都是有防弊機制存在的，蔡英文此舉「根本是武則天，出來亂的嘛」、「沒有人這麼獨裁、這麼專斷的」，且在蔡英文做為總統的用人權力下，全代會根本不可能否決此項草案，民眾明年可能還是會在兩岸議題考量下，含淚投給民進黨。

但曲兆祥認為，單以本次草案就評斷民進黨專制，「有些言過其實」，他指出，由黨主席指派候選人並不是沒有，只是「與現在大多將決定權交給基層黨員的民主潮流不同」，且蔡英文此舉也代表著民進黨黨內對於提名的競爭非常激烈，才利用本次草案，達到表面上團結政黨的目的。

此外，曲兆祥進一步指出，本次草案對蔡英文來說，可說是一場「豪賭」，一來對民進黨的形象有損、將導致黨內鬥爭也將走向檯面下，二來若草案遭到全代會否決，「代表著蔡英文的跛腳期提早到來」，「本次草案導致的政黨形象受損會對選民意願產生影響，但不會是決定性因素」，關鍵還是在於候選人的能力。

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