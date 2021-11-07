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再嗆新竹合併因人設事 柯文哲：民進黨低估人民智慧

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
台北市長柯文哲今天受訪砲轟民進黨「國土重新規畫是大題目，是這樣幹的嗎？」更強調「我說不要低估民進黨無恥程度，但民進黨常常低估人民智慧」。記者張裕珍／攝影
台北市長柯文哲今天受訪砲轟民進黨「國土重新規畫是大題目，是這樣幹的嗎？」更強調「我說不要低估民進黨無恥程度，但民進黨常常低估人民智慧」。記者張裕珍／攝影

台北市長柯文哲日前接受專訪，批新竹縣市合併是很壞的政治操作，但不能低估民進黨無恥程度。柯今天下午到新竹市參加民眾黨辦的公投宣講，會前受訪再度被問到此次，繼續砲轟民進黨「國土重新規畫是大題目，是這樣幹的嗎？」更說「我說不要低估民進黨無恥程度，但民進黨常常低估人民智慧」。

柯文哲說，國土重新規畫是嚴肅題目，包括行政區重新畫分、中央與地方財政收支劃分法也20年未修，這些都需要解決，但到現在都不修，選舉要到了才在喊縣市合併，但現在六都合理嗎？六都不合理還要搞第七都。

柯還說，有時有人會有說他天天都像憤怒鳥，但其實是因為政府每次做事情都讓人心中圈圈叉叉，新竹（縣市合併升格）是現在要這樣討論，單單這樣討論？但國土重新規畫是大題目，是要這樣幹的嗎？

柯表示，那現在嘉義縣市合併要不要？彰化人口也超過直轄市門檻，新竹是不是因人設事，大家都看得很清楚，「我說不要低估民進黨無恥程度，但民進黨卻常常低估人民智慧」。

民眾黨立委高虹安身兼新竹市黨部主委，未來是否參選新竹市長？高今天語帶保留表示，今天是帶著新竹市黨部的區主任與服務團隊一起來參加宣講，目前優先在地服務工作，是否參選，留待後面黨部程序討論。

新竹 民進黨 縣市合併

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