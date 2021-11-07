重申蔡英文國慶4個堅持 賴清德：期盼中國民主化

副總統賴清德今天上午（美西時間6日晚間）應大洛杉磯台灣會館基金會之邀，以「台美關係以及台灣外交新局面」為題發表錄影演說。他重申蔡英文總統在今年國慶講話提到的「四個堅持」，包括堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須遵守台灣人民的意志。這也是四個「事實」，他樂見中國民主化。

賴清德表示， 前幾天，美國職籃NBA塞爾蒂克隊有一位土耳其裔穆斯林球星坎特（Enes Kanter），不怕被中國封殺，直接在社群網站批評中國政府欺壓西藏與新疆人民，還稱中國國家主席習近平是獨裁者。「我們看到已經有越來越多年輕人反對惡霸，在球衣、球鞋印上雪山獅子旗、新疆集中營的圖樣，要表達對中國政府違反人權的抗議。全世界都關注到中國政府企圖無限擴張民族主義的理論，行威權主義之實。這種野心的行為，持續不斷威脅台灣。」

賴清德說，但是台灣不會妥協。大家都看到蔡英文總統在今年的國慶演說，堅定地對全世界說出四個「堅持」，這也是四個「事實」。這四個堅持不該被有心人拿來當成「破壞和平」或「走向戰爭」的藉口。中華民國台灣是一個主權獨立的國家，愛好和平，負責維持國際貿易、經濟發展、航運與軍事的安全。「我們在國內任何軍事現代化、科技化的發展，後備軍力的強化，以及組織的改造，都不是為了攻擊，而是為了防衛。」

「我們有善意，但是也有底線。」賴清德表示，台灣不會屈服於中國的威脅，「如果中國軍機不斷惡意侵擾我國的空域，如果我們的領土遭受攻擊，如果我們的人民遭受威脅與迫害，如果和平穩定的現狀被改變，挺身捍衛國家的主權與人民，就是我們作為一個民選政府最基本的責任。」

但賴清德說，「我們樂於與各國合作對話，『各國』當然也包括中華人民共和國。」他說，唯一的條件就是，中國不能預設任何前提。「我們不接受九二共識、一國兩制，我們不斷尋求與中國政府溝通的機會，希望透過對等互惠的交流，增加彼此的了解、理解、諒解、和解，朝和平發展。民主、和平、繁榮是我們的最高指導原則。」

賴清德說，「我們信仰民主，也希望中華人民共和國能實踐真民主，跟我們一樣，往民主的方向走。」他說，台灣人民很期盼中國能真正的民主化，並停止對香港、西藏、新疆的迫害，停止以武力壓迫鄰國。中華民國與中華人民共和國原本就互動頻繁，原本在經濟、文化、宗教、教育有多方面的交流，兩岸人民也通婚，語言也相通。所以，雙方有共同的目標，增進兩岸人民的福祉；也有共同的敵人，就是對抗天災地變及傳染病等。只要價值理念相近，可以不必成為敵人，可以共存共榮。只可惜到目前為止不是這樣，中華人民共和國一直往相反的方向走去。