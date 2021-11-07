線民風暴還沒完？ 黃暐瀚：對黃偉哲不利傳言蠢蠢欲動

民進黨立委黃國書坦承曾被吸收為線民後，相關討論因為罷免、補選和公投議題而略為降溫，然而「還有綠營大咖是線民」的傳聞不斷在政治圈流傳。名嘴黃暐瀚在政論節目上指出，最近有一個傳言對台南市長黃偉哲不利的傳言蠢蠢欲動，這個傳言對黃偉哲來講會有重傷，身為黨主席的蔡英文總統覺得要把亂止住，認為那種事情不要再講了，「不要再講誰是抓耙子了。」

民進黨本周中執會決定六都市長由蔡英文總統徵召出戰，黃暐瀚11月4日在品觀點節目以主題「六都一把抓、勝敗論輸贏」，分析民進黨六都選情。

黃暐瀚指出，不可能贏的台北市，民進黨想贏，不可能輸的台南市，民進黨怕輸，「最近有一個對黃偉哲不利的傳言蠢蠢欲動，那個傳言對黃偉哲會有重傷」，這傳言很可能由他的同志自己來說。隨後又表示，蔡總統決定六都徵召是要止亂，「不要再講說誰是抓耙子了」。

黃暐瀚說，民進黨立委陳亭妃明明有機會參與初選，賴清德都可以跟蔡英文參加總統黨內初選，為何陳亭妃不可以？陳亭妃當然可以挑戰黃偉哲，因為挑戰初選不一定贏，但難道連初選不行嗎？難道我們不是民主國家變獨裁喔？但就是因為可以，一旦選下去會「刀刀見骨」、「流血流滴」，所以蔡總統覺得不妙，所以她要止亂，她直接宣佈（徵召）。

黃暐瀚表示，當然總統徵召後還要中執會同意，但現在總統黨政軍一把抓，正國會喊一喊後仍沒有辦法，也還是得妥協，「等於斷了陳亭妃挑戰黃偉哲的路」。

「所以我說台南要止亂，她要把台南亂局給止住，不給初選了」黃暐瀚說，「對啦，當然你也可以講說，蔡英文說不定徵召陳亭妃啊，黃偉哲說我怎麼沒了」，反正台南市長將由身兼黨主席的蔡總統徵召。