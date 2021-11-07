反萊牛貼文被翻出 蘇貞昌：國民黨說法是扭曲

藍營近日翻出行政院長蘇貞昌在2012年的臉書貼文，當時的文章內容批評國民黨不顧民眾健康，開放含瘦肉精的美牛進口，沒想到民進黨政府現在卻開放萊豬，認為此舉是「昨是今非」。蘇貞昌今出席新北市屏東同鄉會會員大會時表示，當年7月聯合國CODEX相關標準出來後，身為民進黨主席的自己便宣布會遵照國際標準，國民黨的說法是「扭曲」，藍營不該為了一黨之私阻擋國際貿易、破壞台美關係。

蘇貞昌說，2012年7月5日聯合國CODEX相關標準一出來，時任民進黨主席的自己立刻在隔天宣布會遵照國際標準，會注意食品安全，國民黨現在是在扭曲他的說法。

蘇貞昌表示，藍營自己要進口萊牛，卻反對萊豬，國民黨把美國豬肉講成「瘋豬肉」，說成毒豬，連AIT處長都站出來表示不滿，呼籲國民黨別為了一黨之私，阻擋台灣走向國際、阻擋國際貿易、破壞台美關係。

蘇貞昌指出，政府一定會為國人健康嚴格把關，請國人支持政府，大家應要對國民黨這樣子的做法表示不同意。