綠委連署提案賦促轉會平復行政不法職權 藍批擴大追殺

促轉會推動「清除威權象徵」，以拆除蔣中正銅象為任務指標，卻在軍系踢到鐵板，遭致反彈，正當外界盛傳促轉會任務恐將告一段落時，綠營立委卻連署提出為促轉會「續命」的修法草案，在促轉會的法定任務中，新增平復「行政不法」職權。藍營批評，這是「擴大追殺」，甚至將成為買票資源，轉型正義已成為民進黨選舉工具。

促轉會今年5月也曾發布，鑑於當前促轉條例無法平復行政不法案件，已將修正草案函送行政院，給予當事人確認行政不法的證明，另提出「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」，若通過後被害者或家屬即能向國家請求賠償。

促轉會是依人權會所通過林水案調查報告，指林水泉在民國50年時因批評政府施政遭提報流氓、移送管訓575日，至今無法獲平反；報告中建議，促進轉型正義委員會應研議促轉條例修法，除了刑事不法外，也要平復行政不法。

「促進轉型正義條例」第2條規定：促轉會隸屬於行政院，為二級獨立機關，除政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例另有規定外，依本條例第四條第第七條規定、規劃，推動下列事項：一、開放政治檔案。二、清除威權象徵、保存不義遺址。三、平復司法不法還原歷史真相，並促進社會和解。四、不黨黨產之處理及運用。五、其他轉型正義事項。

民進黨立委蘇治芬等人連署日前提出「促進轉型正義條例部分條文修正草案」，在上開第二條第三項「平復司法不法」後，增列「行政不法」事項，作為促轉會應推動辦理的新職權。預計本周闖關附委。

藍營知情人士認為，綠營所提修法內容，顯係「擴大追殺」，並為促轉會再三度延長任期，甚至增加買票預算。

陳以信並批評，民進黨政府的轉型正義已經信用破產，轉型正義已成為民進黨的選舉工具，他抨擊民進黨的轉型正義不是正義，已成為一種新的罪惡、新的不正義。