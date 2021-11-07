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反豎立孫文銅像 阿扁：台南市民陳水扁向市長請願

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
台南市長黃偉哲（左）今天上前總統陳水扁廣播節目，聊成長、家人、從政之路、市政等話題。記者林巧璉／攝影
台南市長黃偉哲（左）今天上前總統陳水扁廣播節目，聊成長、家人、從政之路、市政等話題。記者林巧璉／攝影

原設置在台南湯德章紀念公園的孫文銅像，7年前被拉倒後，經修復即將重新豎立，引發地方雜音，甚至有學者揚言要抗議。前總統陳水扁今天專訪台南市長黃偉哲也關注此事，他說「台南市民陳水扁向市長請願，反對孫文銅像重新放置」。黃偉哲允諾，市民沒有共識前，不會重立銅像。

陳水扁提到，台南市中山公園2001年恢復舊名台南公園，2018年登錄為文化景觀。陳水扁說，打破銅像、反威權文化是世界潮流，不應再走回頭路，這類銅像拆都來不及了，「政治圖騰還要死灰燃嗎？」

陳水扁還說，希望這類銅像別豎立在公共空間，「要擺，放進博物館就好」，也強調這是很多人心聲，他以台南市民身分向市長陳情，希望市長能察納雅言。

這座孫文銅像因遭民眾以繩索拉扯跌落而局部損毀，後由文化局做修復收存，市議會提案請市府將銅像放回湯德章紀念公園或尋找適當地點放置，去年8月市議會提案將孫文銅像安置於台南公園。

台南公園有文化景觀文資身分，議會提案後，經送台南市文化資產審議會審議，今年初決議同意設置。地方上出現反對聲浪，黃偉哲今強調，除非市民有共識，否則不會重新豎立。

台南 陳水扁 黃偉哲

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