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民進黨新竹辦公投演講會 柯建銘：國民黨正在摧毀國家

聯合報 / 記者巫鴻瑋張裕珍／新竹即時報導
柯建銘呼籲民進黨支持者，在12月的公投務必投下4個不同意票。記者張裕珍／攝影
柯建銘呼籲民進黨支持者，在12月的公投務必投下4個不同意票。記者張裕珍／攝影

民進黨為迎戰12月18日的公投下鄉宣講，今天上午到新竹舉辦千人演講會，宣達4個不同意的訴求，包含總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人都出席呼籲支持者投票；立法院民進黨團總召柯建銘致詞表示，這是場非典型造勢「一場不必喊當選的演講會」，直指國民黨藉由公投阻礙國家發展，他批「國民黨正在摧毀國家」。

柯建銘說，過去的演講會是為了國家、民主、國家改革而站出來，但今天並不是為了選舉，他在台上說，「這場造勢，我們都不用喊當選，不用喊林智堅當選，也不用喊鄭文燦當選，也不用喊小英當選」，他說這是一場不必喊當選的演講會，是一場非典型的演講會。

他在台上請支持者回想過去的非典型演講會，並說到「過去2、3代的台灣人，從解嚴開始，為了選舉、為了台灣民主改革，在街頭和國民黨在拚，和國民黨輸贏」、「要解除黨禁、報禁，國會全面改選、總統直選，這些都是為了台灣民主。」

柯建銘卻感嘆，隨著台灣民主運動的前進，竟為了談台灣的生存與發展而要支持者站出來，他說，「我心中感觸很深，台灣何其可悲啊？今天我們在這裡，我們竟然為了談台灣的生存與發展，大家共同站出來」。

他表示，台灣政權輪替多次，台灣已經是個民主成熟的社會，但卻仍然有國家危機存在，他直指「國民黨正在摧毀國家」，他說國民黨不管國家生存與發展，永遠站在對立面，他還指出朱立倫當選國民黨主席後，面對習近平的謀求統一不敢回嘴。

談到美國肉品進口問題，柯建銘指出他主導過食品安全管理法修法，因此面對進口肉品要優先符合國際標準，他還說，「我們不可能站在美國的對立面」。

柯建銘在談及核四議題時則說，「今天核四已經封存了，燃料棒已經拿走，就像把汽車報廢一樣，引擎都拔走了，車體都拿去殺肉了，怎麼可能再重啟核四」，他還說三接是兼顧環保，並表示台積電在新竹，台灣發展不能沒有三接建設，因此他也呼籲支持者公投一定要投下4個不同意。

民進黨下鄉新竹舉辦公投宣講，現場擠進超過2000名支持者。記者張裕珍／攝影
民進黨下鄉新竹舉辦公投宣講，現場擠進超過2000名支持者。記者張裕珍／攝影

國民黨 柯建銘 核四

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