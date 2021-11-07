民進黨新竹辦公投演講會 柯建銘：國民黨正在摧毀國家

民進黨為迎戰12月18日的公投下鄉宣講，今天上午到新竹舉辦千人演講會，宣達4個不同意的訴求，包含總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人都出席呼籲支持者投票；立法院民進黨團總召柯建銘致詞表示，這是場非典型造勢「一場不必喊當選的演講會」，直指國民黨藉由公投阻礙國家發展，他批「國民黨正在摧毀國家」。

柯建銘說，過去的演講會是為了國家、民主、國家改革而站出來，但今天並不是為了選舉，他在台上說，「這場造勢，我們都不用喊當選，不用喊林智堅當選，也不用喊鄭文燦當選，也不用喊小英當選」，他說這是一場不必喊當選的演講會，是一場非典型的演講會。

他在台上請支持者回想過去的非典型演講會，並說到「過去2、3代的台灣人，從解嚴開始，為了選舉、為了台灣民主改革，在街頭和國民黨在拚，和國民黨輸贏」、「要解除黨禁、報禁，國會全面改選、總統直選，這些都是為了台灣民主。」

柯建銘卻感嘆，隨著台灣民主運動的前進，竟為了談台灣的生存與發展而要支持者站出來，他說，「我心中感觸很深，台灣何其可悲啊？今天我們在這裡，我們竟然為了談台灣的生存與發展，大家共同站出來」。

他表示，台灣政權輪替多次，台灣已經是個民主成熟的社會，但卻仍然有國家危機存在，他直指「國民黨正在摧毀國家」，他說國民黨不管國家生存與發展，永遠站在對立面，他還指出朱立倫當選國民黨主席後，面對習近平的謀求統一不敢回嘴。

談到美國肉品進口問題，柯建銘指出他主導過食品安全管理法修法，因此面對進口肉品要優先符合國際標準，他還說，「我們不可能站在美國的對立面」。