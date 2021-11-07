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和胞妹政治立場差很大 黃偉哲：親情歸親情 選擇歸選擇

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
台南市長黃偉哲（左）今天上前總統陳水扁廣播節目，聊成長、家人、從政之路等。記者林巧璉／攝影
台南市長黃偉哲（左）今天上前總統陳水扁廣播節目，聊成長、家人、從政之路等。記者林巧璉／攝影

台南市長黃偉哲今天上前總統陳水扁廣播節目，聊成長、家人、從政之路等，黃偉哲與名嘴黃智賢是政壇廣為人知的跨越藍綠兄妹檔，黃偉哲來自台南傳統深綠家庭，黃智賢是深藍名嘴，被問到家人間政治立場差很大，黃偉哲說，親情歸親情、選擇歸選擇，只能尊重。

陳水扁說，很多獨派大老家人間政治立場也不見得一致，黃偉哲、黃智賢兄妹是同父母生的，黃智賢卻說「我就是中國人」，言論及觀點多次引發討論，與黃偉哲深綠主張成為極大反差，陳水扁一度笑稱「這是基因突變嗎？」

黃偉哲說，妹妹黃智賢從小聰穎過人，讀書很拿手，家人間有不同想法，他只能尊重，彼此有各自角色、事業，親情歸親情，選擇歸選擇，家人間相處要好潛規則是「碰面不談政治」。

2018年九合一大選，大環境不利於民進黨，又有無黨籍候選人陳永和、林義豐分食票源，黃偉哲當時拿下36.7萬票，只比國民黨候選人高思博多5.4萬票，黃偉哲2018年得票率38.02%，是當時22縣市長當選人最低。

黃偉哲坦言，那一仗確實贏得驚險，「韓流」發威，談連任之路，黃強調，任何螺絲都不能放鬆。

台南市長黃偉哲（左）今天上前總統陳水扁廣播節目，聊成長、家人、從政之路等。記者林巧璉／攝影
台南市長黃偉哲（左）今天上前總統陳水扁廣播節目，聊成長、家人、從政之路等。記者林巧璉／攝影

黃偉哲 黃智賢 陳水扁

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