賴清德拚外交帶駐台使節去釣蝦 印度代表：迷上這活動

副總統賴清德最近再度出擊拚外交，繼邀請駐台使節一起登山之後，日前參訪「至善釣蝦場」，與駐台使節一起體驗台灣在地特色的休閒活動，也當面感謝日本與美國近日再次捐贈台灣疫苗。

這次活動包括美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰伉儷、澳洲辦事處代表露珍怡（Jenny Bloomfield）、印度台北協會會長戴國瀾伉儷及英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）等都一起出席。

賴清德開場時歡迎美國、日本、澳洲、英國及印度駐台代表及夫人，一起體驗台灣人平常的休閒活動，他說，希望藉由這樣的方式，讓代表們了解台灣民眾的生活文化，也對台灣留下深刻的印象。

隨後，在至善釣蝦場老闆林聰明教學說明及示範下，賴清德與駐台代表一起體驗釣蝦樂趣，最後結算，賴清德及各國代表都在一小時左右釣了10隻以上，印度駐台代表戴國瀾（Gourangalal Das）釣了15隻，數量最多，戴國瀾還說「自己已經迷上這項活動」，賴清德也頒發「金竿獎」給戴，並與代表們一同烤蝦及用餐。