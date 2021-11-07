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含金湯匙出生卻賣電湯匙 黃偉哲：唯一賣出的是媽媽買

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
台南市長黃偉哲今接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／攝影
台南市長黃偉哲今接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／攝影

台南市長黃偉哲今接受前總統陳水扁廣播節目專訪，兩人開場聊起唱歌趣事，黃偉哲近日演唱動力火車「忠孝東路走九遍」，黃本以為唱歌哪有什麼難的，但因為是不熟悉的歌曲，他笑說，自己要唱忠孝東路走九遍練習90次。

陳水扁藉由忠孝東路走九遍聊起台北市的路名、路長的歷史，他說，過去台北市最長的是中正路，但後來因前總統蔣介石生病，蔣介石認為是中正路曲折蜿蜒才讓自己身體不好，因此決定把中正路改為忠孝西路、八德路等。

黃偉哲是醫師之子，在台北出生，因父親從七股至台北讀書、執業當醫師。陳水扁問，為什麼黃偉哲是含著金湯匙出生，後來卻需要賣電湯匙，一支150元賺20元？黃偉哲說，主要是因父母的理財狀況，後來家境變差，賣電湯匙也是一種人生體驗，「但唯一賣出的電湯匙是媽媽跟我買的，我媽要我好好讀書，家裡缺錢沒缺這筆。」

陳水扁提到黃偉哲太太10月拜訪自己，阿扁因此聊到黃偉哲結婚日，他擔任兩人的證婚人。結婚當天黃偉哲為了反核四仍在立法院靜坐抗爭，到了結婚典禮才趕場到結婚現場。後來黃偉哲夫妻將10桌菜打包拿到立法院跟隊友分享。

黃偉哲聊起家道中落的過往，「希望爸爸現在沒在聽」，因黃偉哲父親黃輝煌邊當醫師，邊投資做生意，常常讓病患找不到人，後來投資又失利。後續一家人搬到高雄、嘉義，1993年黃偉哲父親投入選舉，競選嘉義縣長，但後來失利。

陳水扁說，黃偉哲當選台南市長算是圓父親的政治夢，黃偉哲則說，自己要好好的做，畢竟父親也是想要為民服務。阿扁則稱讚黃偉哲是選舉的常勝軍。

黃偉哲 陳水扁 結婚

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