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馬習會6周年 馬英九：6年前的今天沒人認為兩岸會開戰

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
馬習會6周年。圖／取自馬英九臉書
馬習會6周年。圖／取自馬英九臉書

馬習會」6周年。前總統馬英九今天在臉書回憶，當時他與大陸領導人習近平排除萬難，求同存異，只為了替兩岸建造一座可長可久的跨海和平大橋。「馬習會」是兩岸和解制度化過程中，水到渠成的結果，代表他執政8年，兩岸能透過對話，避免誤判，促進交流，維持兩岸和平繁榮，維護區域安全穩定。最重要的是，兩岸有共同政治基礎「九二共識」，也才有兩岸的互信，「6年前的今天，全世界沒有任何人認為兩岸會開戰」。

馬英九強調，九二共識植基於中華民國憲法。依照憲法定位，兩岸現況就是「一中各表」，不會表述為「兩個中國」、「一中一台」或「台灣獨立」，這在馬習會時他都有強調。藉由九二共識這個共同政治基礎，兩岸能維持對話，維護台海和平與台灣安全。

馬英九說，很多朋友告訴他，那場兩岸領導人會面的馬習會，以及他執政的那8年，是兩岸情勢最穩定、最和平、最繁榮，最能對等尊嚴交流，對中華民族共存共榮最有幫助，也最能堅守台灣利益的一個階段，「6年後的現在，我為兩岸情勢險峻，感到無比憂慮」。

馬英九表示，民進黨執政後，否定九二共識，也不願承接馬習會建立的兩岸跨海和平大橋。他想請問，如果要否定馬習會為兩岸留下的機會之窗，民進黨政府要用什麼方法維持住兩岸的和平穩定，避免一觸即發的危機？人民投票給了你們權力，對於兩岸的困境，除了譴責中共、將責任推給在野黨之外，有沒有什麼可行的解決方案？

馬英九表示，在馬習會6周年的今天，站在兩岸歷史高度，回顧過去、展望未來，面對當前複雜國際情勢，他誠摯呼籲兩岸領導人，應著眼於兩岸人民福祉，儘快謀和避戰。

馬英九呼籲大陸當局，站在中華民族立場，應該認真思考，無論如何都應以和平方式處理兩岸問題，並尊重台灣的民主體制。習近平先生曾說，希望兩岸「心靈契合」，他認為這是一個可以努力的方向，也符合中華民族的整體利益。

「我也要不厭其煩地再次呼籲蔡總統」，馬英九說，既然蔡總統說希望兩岸「共同促成和解及和平對話」，如果還是沒有解決困境的良方，那麼就讓兩岸都回到原汁原味，根基於「中華民國憲法」的「九二共識」，重啟被關閉6年的兩岸和平大橋。在此基礎之上，兩岸領導人會面，為兩岸避戰謀和。

馬英九說，6年前的今天，全世界沒有任何人認為兩岸會開戰；今年5月，台灣卻被英國「經濟學人」視為「地球上最危險的地方」。兵凶戰危，如何避免戰爭發生，是身為國家領導人最基本的責任。在馬習會6周年的今天，他誠心期盼，兩岸能重建互信，讓台灣人民安心，讓世界局勢穩定。

馬習會 馬英九 九二共識

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