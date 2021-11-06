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AIT處長領軍較勁桃市府壘球隊 鄭文燦：共同擁抱民主

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦市長送給孫曉雅處長桃園隊的球衣。 圖／取自AIT臉書
鄭文燦市長送給孫曉雅處長桃園隊的球衣。 圖／取自AIT臉書

美國在台協會AIT）處長孫曉雅今天參加在桃園棒球場（樂天主場）舉行的AIT壘球錦標賽，為AIT壘球隊、桃園市政府員工隊和所有參賽隊伍加油，並會見一直在體育領域推動性別平等的台灣女性倡議者。

孫曉雅在開幕致詞中強調，體育能提升包容性、性別平等、青年賦權、身心健康、衝突解決和企業家精神等，也因此能作為支持外交政策優先事項的平台，今天的比賽反映了台灣和與美國重視多樣性、包容性和平等的價值。

桃園市政府新聞處長詹賀順說，這也是AIT孫曉雅處長上任以來，第一次參加與地方政府的運動交流、家庭日，桃園市長鄭文燦和太太林俞汝也穿上桃園隊運動服到場。

鄭文燦在臉書提到這是一場熱血的壘球友誼賽，球場邊，他和孫曉雅處長、AIT人員輕鬆暢談，誰擊出了個好球、誰華麗跑壘成功，以及各自文化交集後發生有趣的小故事。

鄭文燦說，棒球是美國家庭生活的一部分，更是台灣的國球，雖然今天揮打著比棒球還大一點的壘球，但能深刻體會到美國人對運動的重視，與追求友誼、團結、平等、公平競爭的運動家精神，就如同面對處理國際事務，我們共同擁抱民主，追求相同價值。

鄭文燦表示，下次在活動相遇，不會再以歡迎來到桃園作為開場，而是改說「上次打了一場好球」，這份與美國在台協會的情誼，將讓大家更認識桃園，更有機會與桃園有各種面向的合作，市府團隊會繼續努力桃園的城市外交。

鄭文燦和孫曉雅一起為球隊加油，也有許多對話。 圖／取自鄭文燦市長臉書
鄭文燦和孫曉雅一起為球隊加油，也有許多對話。 圖／取自鄭文燦市長臉書
圖由左至右台灣第一位棒球女主審劉柏君、桃園市長夫人林俞汝、桃園市長鄭文燦、AIT處長曉雅、桃園市資訊科技局長余宛如、桃園市體育局長莊佳佳。 圖／取自AIT臉書
圖由左至右台灣第一位棒球女主審劉柏君、桃園市長夫人林俞汝、桃園市長鄭文燦、AIT處長曉雅、桃園市資訊科技局長余宛如、桃園市體育局長莊佳佳。 圖／取自AIT臉書
AIT到桃園辦壘球賽，和桃園市政府壘球隊交流。 圖／取自AIT臉書
AIT到桃園辦壘球賽，和桃園市政府壘球隊交流。 圖／取自AIT臉書

桃園 美國在台協會 AIT

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