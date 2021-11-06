AIT處長領軍較勁桃市府壘球隊 鄭文燦：共同擁抱民主

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天參加在桃園棒球場（樂天主場）舉行的AIT壘球錦標賽，為AIT壘球隊、桃園市政府員工隊和所有參賽隊伍加油，並會見一直在體育領域推動性別平等的台灣女性倡議者。

孫曉雅在開幕致詞中強調，體育能提升包容性、性別平等、青年賦權、身心健康、衝突解決和企業家精神等，也因此能作為支持外交政策優先事項的平台，今天的比賽反映了台灣和與美國重視多樣性、包容性和平等的價值。

桃園市政府新聞處長詹賀順說，這也是AIT孫曉雅處長上任以來，第一次參加與地方政府的運動交流、家庭日，桃園市長鄭文燦和太太林俞汝也穿上桃園隊運動服到場。

鄭文燦在臉書提到這是一場熱血的壘球友誼賽，球場邊，他和孫曉雅處長、AIT人員輕鬆暢談，誰擊出了個好球、誰華麗跑壘成功，以及各自文化交集後發生有趣的小故事。

鄭文燦說，棒球是美國家庭生活的一部分，更是台灣的國球，雖然今天揮打著比棒球還大一點的壘球，但能深刻體會到美國人對運動的重視，與追求友誼、團結、平等、公平競爭的運動家精神，就如同面對處理國際事務，我們共同擁抱民主，追求相同價值。