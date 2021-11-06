馬英九批：非核家園遙不可及、能源政策讓人憂心

由中華民國核能學會主辦的核能工業發展歷史特展「說信：從核說起」，今天起在板橋435藝文中心開放觀展，前總統馬英九受邀參加開幕式。馬英九批評，非核家園是遙不可及的，能源配比讓天然氣佔到50%，對國家的能源安全有很大的影響，不要說是打仗，颱風季節只要有一艘運輸船到不了，用電就會變得很緊張。

馬英九說，近年來民進黨把核能汙名化，所幸2018年的以核養綠公投得到60%的公投票，這個公投票很有意思，是全台灣每個縣市都是60%，這個是很難得的。

談及能源議題，馬英九批評，當局的非核家園遙不可及，現在的能源政策讓大家非常憂心，天然氣的占比高達百分之50，但國內不產天然氣，都是國外來的，這不但是能源安全問題，也是國家安全問題。萬一台海情勢緊張或是颱風，有一艘天然氣的船進不來該怎麼辦。

馬英九指出，國際越來越多國家有共識，一旦排除核能，溫室氣體的減量的目的就無法達成。用綠電取代核電是很奇怪的，因為核電也是綠電。不論是反對黨還是民間，在這個時候都應該一起出來想個辦法，在關鍵時刻救台灣一把。

主辦人清華大學原科院院長李敏表示，他很擔心民眾沒有正確的資訊，希望藉由這個展覽，提供作為工程人員所提出來的建言、看法，希望能讓民眾能有機會聽到更多不同的聲音。