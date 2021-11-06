沈智慧街舞影片被酸淚崩 連勝文：沒必要落淚啦！
前國民黨立委沈智慧現任街舞運動協會理事長，日前在臉書廣邀藍營政治人物跳街舞，卻被酸是「會動的長輩圖」，讓她忍不住淚崩。第一屆中正盃全國運動舞蹈街舞錦標賽今天下午展開，國民黨副主席連勝文也受邀參與，他聽聞沈智慧淚崩表示，跳舞是件快樂的事情，「沒必要淚崩啦！」
連勝文今天下午前往新北市板橋體育館，他表示站在推廣街舞的立場，沈智慧邀請他參與，當然很願意前來參加。
連勝文並針對行政院長蘇貞昌稱藍營反萊豬的事情讓美國人很生氣表示，不知蘇貞昌是幫美國人還是台灣人，況且美國很多豬肉不含萊劑。他表示，台灣可以不進萊豬只進美豬，相信這樣符合台灣民眾期待。
另外，國防部長邱國正在外媒表示，台灣不會跟中國投降一事，連勝文則認為，兩岸之間最重要就四個字，和平穩定。不要因選舉考量而刻意升高兩岸情勢。於衝突、爭執、意識形態之外，還有國民黨主張的穩定、和平、雙贏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言