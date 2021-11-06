快訊

封鎖馬祖到東亞大戰 《T-Day：台灣戰役》推演陸攻台6劇本

沈智慧街舞影片被酸淚崩 連勝文：沒必要落淚啦！

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
沈智慧在主持人的帶領下，現場跳一段街舞。 記者劉懿萱／攝影
沈智慧在主持人的帶領下，現場跳一段街舞。 記者劉懿萱／攝影

前國民黨立委沈智慧現任街舞運動協會理事長，日前在臉書廣邀藍營政治人物跳街舞，卻被酸是「會動的長輩圖」，讓她忍不住淚崩。第一屆中正盃全國運動舞蹈街舞錦標賽今天下午展開，國民黨副主席連勝文也受邀參與，他聽聞沈智慧淚崩表示，跳舞是件快樂的事情，「沒必要淚崩啦！」

連勝文今天下午前往新北市板橋體育館，他表示站在推廣街舞的立場，沈智慧邀請他參與，當然很願意前來參加。

連勝文並針對行政院長蘇貞昌稱藍營反萊豬的事情讓美國人很生氣表示，不知蘇貞昌是幫美國人還是台灣人，況且美國很多豬肉不含萊劑。他表示，台灣可以不進萊豬只進美豬，相信這樣符合台灣民眾期待。

另外，國防部長邱國正在外媒表示，台灣不會跟中國投降一事，連勝文則認為，兩岸之間最重要就四個字，和平穩定。不要因選舉考量而刻意升高兩岸情勢。於衝突、爭執、意識形態之外，還有國民黨主張的穩定、和平、雙贏。

連勝文表示跳舞是項快樂的活動，只要自己開心就好。 記者李定宇／攝影
連勝文表示跳舞是項快樂的活動，只要自己開心就好。 記者李定宇／攝影

連勝文 街舞 沈智慧

延伸閱讀

影／藍營街舞宣傳片挨批 沈智慧淚崩：快瘋了！

朱立倫宣布國民黨3副主席 連勝文、黃敏惠和夏立言

任黨副主席有譜？ 連勝文受邀將在中央黨部參與全代會

陳柏惟財產申報遭疑 基進列出連勝文、顏寬恒身家對比

相關新聞

馬英九批：非核家園遙不可及、能源政策讓人憂心

由中華民國核能學會主辦的核能工業發展歷史特展「說信：從核說起」，今天起在板橋435藝文中心開放觀展，前總統馬英九受邀參加...

沈智慧街舞影片被酸淚崩 連勝文：沒必要落淚啦！

前國民黨立委沈智慧現任街舞運動協會理事長，日前在臉書廣邀藍營政治人物跳街舞，卻被酸是「會動的長輩圖」，讓她忍不住淚崩。第...

路透社推陸將封鎖馬祖 朱立倫：國民黨要用和平護台

兩岸關係緊張，路透社近日推演中國大陸可能犯台6模式，點名將封鎖馬祖。國民黨主席朱立倫今表示，兩岸的和平比一切都重要，為了...

影／參選台中市長？何欣純不排斥 盼儘速確定「母雞」

行政院長蘇貞昌今天到台中公投助講，下午到立委何欣純的主場大里區，是屯區第一場公投說明會。民進黨台中市長人選究竟要推派誰出...

影／談能源議題 馬：台海緊張船進不來怎麼辦？

前總統馬英九下午出席「說●信：從核說起」台灣核能發展史特展開幕會，談到能源議題他批評當局的非核家園遙不可及，他表示現在的...

朱立倫被批「小圈圈用人」 智庫人事更是撕裂與郝龍斌友誼？

國民黨主席朱立倫上任後公布的新人事，被批評是「小圈圈用人」，而他本來要聘郝龍斌當中評會主席團主席，也被郝龍斌立即發聲明拒絕，郝龍斌昨天更把話挑明了說：「我不需要被酬庸」。黨內不少人替郝抱屈，還有人質疑，朱立倫用人唯忠唯親，根本就是為了自己2024選總統在布局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。