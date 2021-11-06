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封鎖馬祖到東亞大戰 《T-Day：台灣戰役》推演陸攻台6劇本

影／參選台中市長？何欣純不排斥 盼儘速確定「母雞」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
立委何欣純（左二）不諱言，黨內有勸進聲音參選台中市長，但她一切尊重中央黨部的提名機制。何說，現在確定六都市長都透過徵召，徵召權在黨主席，我們尊重。記者喻文玟／攝影
立委何欣純（左二）不諱言，黨內有勸進聲音參選台中市長，但她一切尊重中央黨部的提名機制。何說，現在確定六都市長都透過徵召，徵召權在黨主席，我們尊重。記者喻文玟／攝影

行政院長蘇貞昌今天到台中公投助講，下午到立委何欣純的主場大里區，是屯區第一場公投說明會。民進黨台中市長人選究竟要推派誰出線？行政院副院長蔡其昌、立委何欣純都有人點名，何欣純說，若徵召她責無旁貸，女性有女性的特質和力量。

何欣純不諱言，黨內有勸進聲音參選台中市長，但她一切尊重中央黨部的提名機制。何說，現在確定六都市長都透過徵召，徵召權在黨主席，我們尊重。

何欣純說，基層都希望儘速決定市長人選，以利選戰節奏，包括公投、中二立委補選，若市長人選確定就能當「母雞」帶動整體氣勢，場場拚贏，贏到明年縣市長，帶動市議員選情，「贏贏贏到底！」

是否有意表態？何欣純表示她曾說過，自己是黨員也是台中市民，責無旁貸，第二選區目前是林靜儀參加補選，外界認為若是女性市長候選人，有雙重溫柔力量加成。何欣純說，基層有這樣的聲音，女性有女性的特質，溫柔堅定的力量，能帶領台中、台灣向前行。

立委何欣純不諱言，黨內有勸進聲音參選台中市長，但她一切尊重中央黨部的提名機制。何說，現在確定六都市長都透過徵召，徵召權在黨主席，我們尊重。記者喻文玟／攝影
立委何欣純不諱言，黨內有勸進聲音參選台中市長，但她一切尊重中央黨部的提名機制。何說，現在確定六都市長都透過徵召，徵召權在黨主席，我們尊重。記者喻文玟／攝影

何欣純 台中市 公投

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