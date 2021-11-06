王必勝獲防疫特殊貢獻獎 緋聞風波12天低調未出席領獎

中華民國醫師公會全聯會今舉辦「第74屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」。醫師公會全聯會理事長邱泰源說，今年新冠肺炎疫情延燒，全國5萬名醫師及醫事人員日夜執行防疫工作，共同努力守護國人生命健康安全。今年也頒予防疫特殊貢獻醫師獎，其中令人關注的衛福部醫福會執行長王必勝也獲獎，卻未出席頒獎典禮領獎。

此屆醫療典範獎頒獎典禮共頒發行醫40年以上資深醫師1321人，肯定獲獎者對台灣醫療服務的長期付出與貢獻，希望年輕後輩醫師，不僅傳承、更要青出於藍，共同守護全民健康。

醫福會執行長王必勝因防疫有功獲頒防疫特殊貢獻醫師獎，但他陷入緋聞風暴已12天，這期間都未出席公開活動，因此今未現身領獎，持續保持低調盼度過風波。