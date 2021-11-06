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布局嘉義市長？蔡碧仲：我非民進黨 嘉義朋友多活動多

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
法務部政次蔡碧仲今天參加嘉義高工百年校慶，強調他是嘉義人、嘉義活動自然多。記者卜敏正／攝影
法務部政次蔡碧仲今天參加嘉義高工百年校慶，強調他是嘉義人、嘉義活動自然多。記者卜敏正／攝影

嘉義高工今天百年校慶，嘉義市長黃敏惠、法務部政次蔡碧仲都到場慶賀，並與校長陳瑞洲等人共同為校慶活動剪綵；對於地方盛傳蔡碧仲布局明年嘉義市長選舉，他低調表示是嘉義人，地方活動自然多，目前最重要的還是做好法務部分內工作。

蔡碧仲表示，他是無黨籍、非民進黨，對於明年嘉義市長選舉，目前沒有也不會主動表態，現在地方活動多，主因他是嘉義人、地方活動自然多，並不是只有為某些目的才參加活動。

蔡碧說，長期在嘉義工作、服務，做律師二十多年也都在嘉義，在地有這麼多的朋友，回嘉義參加活動就是快樂源泉，他和黃市長本來就是朋友，和大家互動很快樂。

蔡碧仲笑著說，他已經63歲了，無論做什麼事情，最重要還是快樂，目前有職位、工作忙碌，很多法案都正在推動中，不適合「做這項、看那項」，至於選舉還是有機制，他必須先把本份、工作認真完成。

嘉義 蔡碧仲

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