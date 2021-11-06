基隆人炸鍋「等10年」論 林右昌:有共識就可推動
基隆捷運爭議不斷，交通部長王國材4日拋出從南港到八堵，先營運一陣子後，如果基隆市民習慣後，第二階段八堵到基隆「應該是10年後的事」，引發基隆人議論，在各社群討論「炸鍋」，認為等太久。基隆市長林右昌今天回應，只要市民有共識，就可以來推動，不一定要等到10年。
交通部長王國材4日說，基隆捷運先規畫從南港到八堵，先營運一陣子後，如果基隆市民習慣後，第二階段八堵到基隆「應該是10年後的事」。
林右昌今天上午參加活動時說，王國材的說法應該只是一個比喻，基隆捷運是分兩階段進行，八堵端到基隆端，其實只要市民有共識，就可以來推動，不一定要等到10年。
林右昌表示，基隆捷運是交通部在主辦，要尊重交通部把各種可行的方案拿來跟基隆市民大家來討論，討論需要一些過程，需要凝聚共識，這對基隆人來說是重要的，他在去年四長會議時，特別要求必須把可行方案都拿來做討論，最後讓基隆人來故決定。
王國材「等10年」的說法，引發通勤族「炸鍋」，質疑屆時總統、台北、新北、基隆市長都不知換過多少人，還能推動嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言