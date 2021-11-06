基隆人炸鍋「等10年」論 林右昌:有共識就可推動

基隆捷運爭議不斷，交通部長王國材4日拋出從南港到八堵，先營運一陣子後，如果基隆市民習慣後，第二階段八堵到基隆「應該是10年後的事」，引發基隆人議論，在各社群討論「炸鍋」，認為等太久。基隆市長林右昌今天回應，只要市民有共識，就可以來推動，不一定要等到10年。

交通部長王國材4日說，基隆捷運先規畫從南港到八堵，先營運一陣子後，如果基隆市民習慣後，第二階段八堵到基隆「應該是10年後的事」。

林右昌今天上午參加活動時說，王國材的說法應該只是一個比喻，基隆捷運是分兩階段進行，八堵端到基隆端，其實只要市民有共識，就可以來推動，不一定要等到10年。

林右昌表示，基隆捷運是交通部在主辦，要尊重交通部把各種可行的方案拿來跟基隆市民大家來討論，討論需要一些過程，需要凝聚共識，這對基隆人來說是重要的，他在去年四長會議時，特別要求必須把可行方案都拿來做討論，最後讓基隆人來故決定。

王國材「等10年」的說法，引發通勤族「炸鍋」，質疑屆時總統、台北、新北、基隆市長都不知換過多少人，還能推動嗎？