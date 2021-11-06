嗆「把我名字補進」 謝志偉抗議未列台獨頑固份子清單

中國國台辦點名我行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、立法院長游錫堃為「台獨頑固份子」。我駐德國代表謝志偉今天說，他要向中共政權強烈抗議，怎麼可以漏掉他的名字，他這麼多年來捍衛台灣主權名單上卻沒有他，他要中共立刻把他的名字補進去。

謝志偉今天在臉書上表示，他看到有人在傳蘇貞昌等三人被列入台獨頑固份子名單的新聞，他立刻上網搜尋，從早上找到深夜，發現沒有他的名字，「我向中共政權強烈抗議！你們怎麼可以漏掉我的名字！」

謝志偉說，他這麼多年來未改初衷地捍衛台灣主權、自由、民主，這麼多年來痛批無良、無恥、沒血、沒淚的中共政權，也沒放過滿手血腥的國民黨，他力挺中國民運、西藏、香港、維吾爾、南蒙古等等，這些還不夠嗎？有少嗎？結果他竟然沒有名列「台獨頑固分子」，「你們怎麼可以這樣對待我？！彷彿我向來都是在騙人！」

謝志偉說，他正式向中共政權提出強烈的抗議，立刻將他的名字補進「台獨頑固分子」名單，至於名次他無所謂，他寧可墊底也不願被當作是卧底。