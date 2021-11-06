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參選台中市長？立法院副院長蔡其昌：尊重黨內機制

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
立院副院長蔡其昌今早回應是否參選台中市長？蔡其昌強調，現階段有公投、中二選區補選要忙，民進黨推出台中市市長參選人選，他尊重黨內機制。記者林佩均／攝影
立院副院長蔡其昌今早回應是否參選台中市長？蔡其昌強調，現階段有公投、中二選區補選要忙，民進黨推出台中市市長參選人選，他尊重黨內機制。記者林佩均／攝影

年底四大公投倒數1個月，民進黨由副總統賴清德領銜到台中市展開4場通投說明會，立院副院長蔡其昌今早回應是否參選台中市長？蔡其昌強調，現階段有公投、中二選區補選要忙，民進黨推出台中市市長參選人選，他尊重黨內機制。

媒體詢問，蔡其昌是否參選台中市長？蔡其昌說，現在忙著公投與中二選區補選，台中市長人選民進黨有一定機制與時程，最近剛通過六都徵招提名辦法，這不是誰表態或誰要選的問題，民進黨有一定的提名機制，要按部就班。

蔡其昌強調，現階段先將人民關心的事情做好、國家的發展做好，「這不就是在選舉、這就是取得人民的認同」，無論徵招誰，都是民進黨最強、最優秀的人選，全黨都會團結支持。

蔡其昌說，任何人出征都是好事，民進黨每一個人都有為黨出征的決心，不要一直炒這議題，民進黨的機制還在處理。

民進黨 蔡其昌 台中市

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