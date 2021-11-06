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陸方點名我政府要員為台獨份子 朱立倫：他們的法律

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
朱立倫今表示，這是對岸「他們」內部的法律，跟「我們」這邊沒有任何的關係。記者林俊良／攝影
朱立倫今表示，這是對岸「他們」內部的法律，跟「我們」這邊沒有任何的關係。記者林俊良／攝影

大陸國台辦點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃與外交部長吳釗燮是「台獨」頑固分子，禁止本人與家屬進陸港澳地區。國民黨主席朱立倫今表示，這是對岸「他們」內部的法律，跟「我們」這邊沒有任何的關係。

朱立倫說，「我們」堅持言論自由、民主自由，這是「我們」中華民國基本的規範，所以不管對岸「他」今天任何主張，在「我們」這邊都是言論自由、民主自由。

兩岸關係緊張，路透社近日推演中國大陸可能犯台6模式，點名將封鎖馬祖。朱立倫表示，兩岸的和平比一切都重要，為了下一代幸福，絕對不願意看到兩岸有任何兵戎相見。

朱立倫說，國民黨會用盡一切努力，用和平來保護台灣、用和平護台，而不是民進黨的抗中保台。

朱立倫 行政院 吳釗燮

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