蘇貞昌列台獨頑固分子實施懲戒？柯文哲：講這沒什麼用

新冠肺炎疫情延燒時，北農、環南市場接連爆發群聚感染，立委林昶佐被環南市場自治會長林勝東及攤商連番嗆聲，「你有關心過嗎」？民眾也發起罷免案。柯文哲上午參加環南市場模範攤位評比頒獎典禮，林昶佐沒有來。媒體問柯，林昶佐沒來是不是可惜？柯文哲說，也沒有什麼好可惜，他應該還是會做該做的事。至於會不會挺林？柯說，大家平常心就好。

另外，中國大陸國台辦昨天證實，將依法對清單內的台獨頑固分子實施懲戒，行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮在列。柯文哲受訪時說， 講這個也沒什麼用？通常打一打民調更高。

至於國防部長邱國正投書美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal），指台灣的資源、人力與軍事科技雖無法與中國抗衡，但不會向中國投降。柯文哲說，台灣的國防在世界排名上，當然跟中國比是比較小，但台灣也不是那麼差的國家，在世界經濟體排名，還是20到22的中等國家。