【專家之眼】歐洲議會訪台 北京如何反制？

近來台灣與歐盟的關係發展熱絡，外長吳釗燮甫從歐盟返國，歐洲議會代表團就來訪問台灣，確實引發關注。

雖然歐盟各國與中國有高額的經貿利益，但因意識形態與人權等因素，中國與一些國家的關係日益惡化。相對的，歐盟與台灣正持續建立更密切的聯繫。此一分水嶺，大致可說是由2018年大陸修憲，延長國家主席的任期開始，直至香港與新疆問題的爆發，使得歐洲各國改變對中國的態度，轉而支持台灣。

此外，由於2年前新冠疫情的爆發，迫使歐盟承認，虛假信息不僅對民主治理構成威脅，而且同樣危害公共健康。因而在2020年6月，歐盟行政機關執委會就將中國列為虛假信息的來源，乃是一個重大轉變。

在9月16日，歐盟執委會通過《歐盟印太合作戰略》，將透過與經貿及部署海軍等方式，深化歐盟在印太地區的角色，並多次提及台灣，且將與台灣建立深厚的貿易和投資關係。

再加上，近來針對北京對於立陶宛與台灣互設代表處的制裁，歐盟最高決策機關理事會主席米歇爾（Charles Michel）與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），在最近聯名回覆歐洲議會友台的福爾摩沙俱樂部(Formosa Club)的信中，誓言要反擊來自中國的威脅與政治壓力和強制性措施。但因目前成員國尚未達成一致的中國政策，故執委會僅限於直接但只有書面的表達。

在執委員會尚難正式出面針對北京的情況下，歐洲議會的活動空間相對較大，因而正式指派去年才成立的「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE），作為與台灣接觸的橋樑，卻是明智之舉，因專業性超越了政治性，並提供了台歐之間一條可持續的交流管道。

故此次是由INGE主席Raphael Glucksmann帶隊訪台，該團此行的主要目的，就是在討論台灣在打擊虛假信息等方面的經驗與成果，以便建立雙方的合作平台，因為台灣在這方面的經驗豐富，歐方可學習的部分不少。

與此同時，在全球半導體短缺的情況下，台灣對歐盟的吸引力越來越大，布魯塞爾正在遊說主要的台灣芯片製造商投資歐盟。早在2015年，歐盟就視台灣為合格的投資協議夥伴，但此後歐盟執委會卻一直沒有行動。

雖然歐盟的整體友台氛圍提升，但仍有比如德國汽車製造商等許多利益集團，仍強烈主張維持中歐關係的現狀，因而導致台灣與歐盟的投資協定BIA延宕至今，而歐盟委員會可能需要一段時間，才會對歐洲議會在10月下旬決議的「歐盟–台灣政治關係與合作」報告作出全面回應。

當然，BIA也與一些大成員國的選舉結果有關，目前尤以德國最為關鍵，因為在新政府中綠黨可能扮演重要角色，而自由黨反中的立場也很鮮明，最終結果將可在12月份揭曉。

就在解放軍軍機擾台之際，法國參議院的訪問團訪問台灣，而立陶宛的代表團也有望在今年內訪台。由於中歐和波羅的海地區的歐盟國家強調了他們推翻威權主義的共同經歷，在與台灣的官方接觸中，雙方已通過Instagram等社交媒體平台來加強聯繫。比如台灣中央通訊社最近推出了Instagram帳戶「你好立陶宛」，向台灣年輕人介紹這個國家。

由此可見，台灣與歐盟雙方都積累了相當的共同利益，尤其此次吳部長歐洲行，以及歐洲議會團訪台，都是歐方主動邀請，雙邊關係未來的發展前景看好。但北京方面的反制措施也必定會加強，而台灣勢必首當其衝。