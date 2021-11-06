「學姐」黃瀞瑩臉書曝大學打工嫩照 網驚：您哪位？

千呼萬喚的熊好券終於在昨天(5日)抽出，由「台北通」App系統分批自動發放至民眾的電子票匣，記者會主持人、北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩除了發文推廣配合的店家外，也PO出了自己大學時期在餐廳打工的照片，讓不少網友驚呼「您哪位？」。

「學姐」黃瀞瑩昨天主持熊好券記者會，晚上也開心的在臉書表示「終於不是國家級邊緣人」，抽到了熊好券內的市集券和饗購券，而她在查詢配合店家時，也想起自己大學時期打工的點滴。

她表示自己當時每個週末假日都會去打工一整天，很多人都會點溫德的德國豬腳，那時候最怕中餐跟晚餐兩個時段，因為自己手太小，力氣也太小，沒辦法一次拿很多盤子，常常會拖累同事。

另外她也貼出當時打工時穿制服的照片，讓不少網友驚呼「您哪位？」、「真的好瘦啊！」、「少女氣息都噴出來了」、「跟現在沒變耶！以前真的超瘦的！」。

也有不少的人認為「這頭怎麼感覺特別大」、「頭髮超澎，臉超小，但看起來頭大，不變的是一樣美」、「學姐的頭髮好茂密喔」、「頭髮一樣蓬！一種原來這就是本體的感覺」、「頭的比例！」。