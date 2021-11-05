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陸方點名我政府要員為台獨分子 藍委：為兩岸再畫紅線

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。 記者賴錦宏／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。 記者賴錦宏／攝影

大陸國台辦點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃與外交部長吳釗燮是「台獨」頑固分子，禁止本人與家屬進陸港澳地區。立法院國民黨團書記長陳玉珍表示，陸方動作透露兩岸關係緊張中仍想維持過去對台基調，民進黨曾允諾的維持現狀跳票。

陳玉珍指出，陸方過去對台一貫將所謂的台獨頑固份子刻意區隔，與非台獨分子不同模式互動；而對台工作系統中，國台辦又是其中的鴿派象徵，但近日以來種種訊息顯示，連國台辦都已鷹派化，台海局勢確實陷入兵凶戰危。

陳玉珍說，國台辦此次點名蘇貞昌等人是台獨頑固份子，往正面看待，至少仍將台灣人民做出區分對待，兩岸關係仍寄希望於非台獨人士；若往負面看，國台辦此舉也等於再畫紅線，提醒如台商等要從事兩岸交流的台灣民眾不要誤踩紅線。

陳玉珍批評，蔡英文總統2016年上任時，曾允諾兩岸關係要維持現狀，但經歷五年多執政下來，兩岸卻從穩定交流走向全面冰封，此次陸方再釋警訊，蔡總統應檢討，長期販賣芒果乾除讓民進黨選舉加分，對台灣人民與國家真比較好？

國民黨立委曾銘宗則分析，國台辦此次點名的3人，以目前情況來看，不會、不想，也不可能前往大陸，宣示意義大於實質，背後反映的含意恐怕是兩岸關係進一步惡化的前兆，蔡政府應有所警惕。

曾銘宗說，此次國台辦指名道姓的封殺中華民國具代表性的官員，顯見國安單位對當前兩岸關係的評估過於樂觀，應重新掌握當前兩岸情勢，給蔡總統正確判斷與建議，要盡力維持國家安全與社會穩定。

國台辦 台獨 陳玉珍 蘇貞昌 游錫堃 吳釗燮

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