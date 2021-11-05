國民黨桃園團結餐會 朱立倫：黨員同志是最好的資產
中國國民黨黨主席朱立倫今天晚上參加桃園市黨部舉辦的團結餐會，他強調國民黨現在是最困難的時候，民進黨用各種清算鬥爭，真的太過份了，「我們沒有錢，沒有財產，我們有我們的志氣」，所有黨員同事志就是最好的資產。
朱立倫表示，黨員同志就是最好的資產這還不夠，他特別提出「同舟計畫」，希望願意支持國民黨，或者過去是黨員的人通通回娘家，以前欠繳的黨費不算，今年有繳就好了。
朱立倫說，接下來每個任務都很重要，他先前為了3Q罷免案每天到台中，罷免後立刻宣戰四大公投，蔡英文總統2009年擔任民進黨主席，反對進口任何含有萊克多巴胺的牛肉，還舉辦反毒牛大遊行，說美牛是毒牛的就是蔡英文；網路看到當時的蔡英文主席上街頭講那段話，說來客巴多安是要害死下一代，結果現在要開放的是她。
朱立倫今天上午在雲林強調從來沒說美豬就是毒豬，晚上到桃園時，說明為了市民健康要反對瘦肉精，12月18日4大議題公投，接下來明年底地方選戰，重中之重當然是桃園，一定要贏回來，讓桃園藍天再現。
國民黨桃園市黨部主委邱奕勝、前主委楊敏盛，還有現任立法委員魯明哲、萬美玲、呂玉玲、張育美與前立委陳根德等人都出席團結餐會。
楊敏盛致詞說，民進黨蔡政府上台以來，去中謀獨，把台灣推向戰爭邊緣，使台海成為國際最敏感的火藥庫，相信大家都憂心忡忡，尤其借轉型正義要把國民黨打趴，否定國民黨建黨百餘年，建國抗戰及在台灣70多年來帶領經濟起飛、教育普及民主開放的成果。
楊敏盛強調，朱立倫肩負國民黨再造的重責大任，大家不能只為壁上觀，因此今晚和邱奕勝一起辦團結餐會，送暖加油當朱立倫主席的後盾，期望在國民黨的再造與壯大的道路上有錢出錢有力出力，攜手並肩埋頭前進，不達執政目標不止息。
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