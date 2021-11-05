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蘇貞昌列台獨懲戒名單 蘇巧慧：自以為世界都要聽中國的

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今赴立法院進行施政報告及備詢。 記者林伯東／攝影
行政院長蘇貞昌今赴立法院進行施政報告及備詢。 記者林伯東／攝影

中國大陸國台辦發言人今證實，中國大陸將依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒，並禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，據悉，行政院長蘇貞昌也在名單中。蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧今在臉書表示，顯然中國的天朝心態絲毫沒有任何改變的跡象，自以為世界都要聽中國的，自以為祭出終身追究、禁止家屬入境的手法，就能夠恫嚇為台灣做實事的人。

蘇巧慧表示，自從香港國安法通過以後，許多追求自由民主的夥伴也早已不期待能入境香港，更何況入境中國。「我住在生我養我的台灣，為這片土地和人民努力，中國打壓的力道越強，我們愛台灣的心只會更堅定！」

民進黨立委林俊憲表示，對於中共做的事情，他幾乎全都不認同，但唯有「台獨份子認證」這件事，要是有幸被選中，可以說是至高無上的榮譽，「畢竟由對手認證，比自己講還要來得有說服力的多」。

林俊憲說，中共以為制裁有用，實際上是嚴重高估自己的影響力，漸漸世人會發現，世界少了中國，套句鄧小平的話一樣「馬照跑、舞照跳」，太陽依舊從東邊升起，反倒是中國現在的國際處境孤立無援，「看來這是一個先喊先贏的戰術：我先制裁全世界，就不怕世界制裁我了，真是高招啊！」

蘇巧慧 台獨 蘇貞昌 國台辦

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•大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日證實，中國大陸將依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒，禁止本人及家屬進入大陸和港澳地區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，據悉，其中行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮都名列其中。蘇貞昌稍早在立法院表示，「中國無理干預我國事務，非常讓人可笑、唾棄。」

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