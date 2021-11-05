盼歐盟台灣關係深化 歐洲議員提駐台機構以台灣為名

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」特別委員會主席古斯曼（Raphaël Glucksmann）今天表示，台灣是歐洲的盟友，歐盟和台灣關係的下一步可以再深化，討論歐盟台灣雙邊投資協定，在台灣的歐洲經貿辦事處可以改名「歐盟駐台灣代表處」，國際社會也可以和台灣有更多的互動，如此才能降低台海發生戰爭的可能，孤立台灣反而會助長戰爭風險。

古斯曼率領「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」特別委員會官方代表團訪台，訪團成員包括立陶宛籍的庫畢斯（Andrius Kubilius）、捷克籍的葛芮若（Markéta Gregorová）、奧地利籍的施依德（Andreas Schieder）、立陶宛籍的奧弗斯（Petras Auštrevičius）、希臘籍的奇裘斯（Georgios Kyrtsos）及義大利籍的德歐斯（Marco Dreosto）等13人，下午舉行記者會，由外交部發言人歐江安主持。

古斯曼說，這是歐洲議會首次有官方代表團訪台，他們認為台灣在很多議題都扮演重要角色，也是這地區最繁榮的民主之一，全世界的人都應該珍惜台灣的民主，他們這次也是來學習的，因為台灣在很多惡意和不實訊息的攻擊下還能有這麼亮眼的民主，是值得他們學習的，歐洲很多人面對假訊息時會關起門來，台灣反而是提倡參與式民主，「台灣是座寶山值得我們學習和取經」。

古斯曼說，國際社會若跟台灣有更多互動，台海反而更安全，他們和台灣互動不是要挑釁，這是正常行為，讓更多國家對台灣釋出更多關懷，台灣和北京的衝突機率會降低，他們希望能提升跟台灣的互動，孤立台灣才是助長戰爭風險，把台灣各種議題納入討論，這樣的做法是增加台海安全。

媒體詢問會不會擔心訪台後遭中國大陸制裁，古斯曼說，他們不會對任何形式的制裁感到害怕，他們都是歐盟公民，形塑政策跟做自己的決定，歐盟最基礎的原則是自由、平等、人民尊嚴等，應該是以這些為基礎，而不是考量其他國家，他們跟台灣是民主的互動，歐盟是很龐大的市場，有權力自己做自己的決定，不用害怕其他國家有什麼動作。

古斯曼說，他們不是要反對誰，只是要支持朋友和原則，這是他們的核心想法，可以預期到歐盟和台灣接下來還會有很多高層互動和合作，他們回去會確保這些會發生，歐台未來還有很長一段路要走，雙方是走同一條路，「那何不一起走呢？」他們要把這樣的訊號讓全世界知道。

庫畢斯說，他希望未來還能訪台，台灣面對中國大陸的威脅，立陶宛旁邊也有俄羅斯，因此也有相近的經驗可以分享，希望雙方可以舉行年度對話，而立陶宛將和台灣互設代表處，此舉面對中國很大壓力，但即便如此他們也不會改變。