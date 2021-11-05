被國台辦點名列台獨頑劣份子禁入陸港澳 蘇貞昌回應了

中國大陸國台辦今天證實，將依法對清單內的台獨頑固分子實施懲戒，行政院長蘇貞昌在列。蘇貞昌稍早在立法院表示，「中國無理干預我國事務，非常讓人可笑、唾棄，更堅定我們保護國家以及盡責責任，我們一定會堅定捍衛台灣的主權，我們更以此為榮」。

發言人朱鳳蓮5日證實，中國大陸將依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施。據悉，其中行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮都名列其中。

立法院今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委陳亭妃質詢時，問及蘇貞昌對此事看法，蘇回應，「這別國的，他們這樣對台灣指指點點，我為台灣打拼，這應該做的事情，不受恐嚇」。

陳亭妃表示，國台辦此行為太可笑了，現在大家都在拚，誰能成為這個制裁清單，因為被列入者，代表很愛台灣，被列入此清單是光榮是驕傲。