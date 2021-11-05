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揭開馬雲突然失寵之謎！原來是見了這個人沒報備

柯文哲承認非省錢市長 游淑慧：其實是「好命兒」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，市議員游淑慧針對柯文哲曾自稱是省錢市長，質疑柯文哲是歷任市長預算支出最高、稅收超收最多的市長，柯其實是「好命兒」，且市府超收500多億只加碼還本200多億，也不是還債市長。柯文哲承認，他任內的確超收很多。

游淑慧指出，和郝龍斌前市長比，郝任內辦聽奧、花博還有籌備世大運，柯有世大運，但2017年後至今沒有大型活動，但預算仍維持高水平，8年多花了229億，加上今年追加的144億，比郝多花了4百多億。

另外，游淑慧說，柯文哲的稅入超收，從上任到現在，超收500多億，是不是很幸福？這500多億包括稅收、中央補助等，反正柯就是有錢小孩，口袋飽飽的。雖然曾稅入超收拿去加碼還本，原本有66億是要債務還本，加碼還本也只有273億，超收500多億只加碼還本200多億。

游淑慧表示，據統計資料，柯任內增加的錢，很多增加的都是來自於罰款跟賠償，其中罰款佔了快三成，至於像是財產收入，例如標租BOT的績效，財產收入卻大減63%，事業盈餘也大減21%。她批柯是只是運氣很好、稅收增加、補助增加，但很不會賺錢，市有財產的績效，全部都是衰退。

面對游淑慧的質詢，柯在台上點頭，坦承自己確實稅收超收很多。游淑慧還說，北市府還有很多要借款，社宅就有700多億要借，等於把柯當初還的錢全部倒貼回去，下任市長會很可憐，柯文哲說，社宅政策已經在檢討了，未來會考慮自償性，也坦言確實會虧，但不會虧太多，市府會注意。

游淑慧 柯文哲 社宅

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