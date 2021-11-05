藍議員穿防彈衣質詢是否開戰 侯友宜：不需製造恐慌

兩岸開戰說近期引發討論，國民黨新北市議員劉美芳今天在議會總質詢上，詢問市長侯友宜的看法，還突然拿出防彈衣問侯友宜是否要穿，但被拒絕，侯還說：「以前沒那麼好的裝備」，每個人都要愛國家，大家要團結，一定要做好萬全準備，但不需要製造恐慌，別人怎麼看不重要，自己做好就好。

劉美芳今天在質詢中先拿出遊戲看板，要求侯友宜選擇機會或是命運，並對四大公投案表態。但侯友宜在總質詢期間以多次表達自己會尊重民意，對於劉美芳多次追問是否要表態，以及對重啟核四的看法，侯友宜說，機會跟命運是掌握在自己手裡，也重申尊重民意選擇，自己則是會祕密投票。

「如果我在那個位置，我就會講」，侯友宜表示，經濟、環保要找到平衡點，希望今天還是以新北議題發展來討論，侯友宜還說：「你前面有20個議員問過了」，沒有核安沒有核電他講了11年了，他都是這樣回答。

接著，劉美芳突中斷質詢，先自己穿上防彈衣，再拿另外一件詢問侯友宜是否要穿，但被侯友宜拒絕。劉美芳表示，中國現在要求民眾為戰爭做準備，台灣民眾說要準備防彈衣、準備存糧，外媒國際期刊都說第三次世界大戰引爆點可能在台灣，但只有島內民眾視而不見、聽而不聞。

侯友宜說，沒有人希望戰爭，一定要隨時做好萬全準備，但不要亂，不要製造恐慌，每個人站在自己職位盡忠報國，自立自強最重要。